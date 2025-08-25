Se impulsan Senderos Seguros en 11 municipios del oriente de Edoméx: Horacio Duarte

Este año se construirán 200 kilómetros de senderos seguros, donde se instalarán luminarias, rehabilitarán banquetas y crearán murales con arte urbano en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Con el objetivo de mejorar la seguridad de las mujeres y niñas mexiquenses en los espacios públicos, los Gobiernos de México, del Estado de México y los diez municipios que integran el Plan Integral del Oriente del Estado de México, firmaron el Convenio Especial de Coordinación Relativo al Programa “Senderos Seguros”.



Al atestiguar la firma, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, reiteró la disposición del Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez de seguir trabajando en equipo para cumplir la expectativa que el pueblo ha depositado en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Como parte del programa que busca una mejora urbana integral, este año se construirán 200 kilómetros de Senderos Seguros en los que se instalarán luminarias y se sustituirán las que ya existen por tecnología led, se rehabilitarán banquetas y crearán murales con arte urbano.



El convenio, en el que participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, beneficiará a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.



A la firma de convenio, realizada en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) también asistieron Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y Óscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas del Edoméx.