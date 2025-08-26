Preside Alejandro Encinas comisiones relacionadas con la nomenclatura y evaluación de peritos de la CDMX

Señaló que una vez aprobados estos cambios, lo único que falta es su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

El secretario de Metrópolis, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó la reinstalación de las Comisiones de Nomenclatura, y de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la Explotación de Yacimientos, en las que se acordó, entre otros temas, unificar el nombre de tres colonias en la alcaldía Iztapalapa; nombrar “Arquitecto Luis Barragán” a la plaza exterior del Metro Constituyentes, en Miguel Hidalgo; y la necesidad de llevar a cabo cursos de actualización en materia de peritajes.



Durante la primera reunión, celebrada en la sede de Metrópolis, por unanimidad de siete votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Nomenclatura de Ciudad de México aprobó asignar el nombre de “Arquitecto Luis Barragán” a la plaza exterior del Metro Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo.



Asimismo se acordó unificar y nombrar colonia “Predio el Molino” a las anteriores colonias llamadas Celoalliotli, Cananea y Uscovi, en la alcaldía Iztapalapa, con lo que se da respuesta a demandas ciudadanas planteadas en el Zocalo Ciudadano, que encabeza la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.



En la reunión en la que participó una representante de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza el secretario César Cravioto, se recordó que la propuesta para la Plaza “Arquitecto Luis Barragán” se planteó en la Tercera Sesión Ordinaria, realizada el 13 de septiembre de 2024.



Cabe mencionar que durante la votación para la nueva nomenclatura en la colonia Predio el Molino, de Iztapalapa, estuvieron presentes representantes vecinales las colonias a las que se les cambió el nombre, y se mencionó que la decisión original del cambio de nombre fue producto de una consulta en dichas colonias, donde el 80% de los vecinos se pronunció a favor de cambiar el nombre por el propuesto.



Además, esta acción incluyó también modificar los nombres a las calles Hombre de Fuego por la calle Diagonal de los Olivos; y calle Acahuatl por Calle Pintapan, comprendidas en la misma colonia.



El secretario Alejandro Encinas señaló que una vez aprobados estos cambios en la nomenclatura de las alcaldías Iztapalapa y Miguel Hidalgo, lo único que falta es su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su entrada en vigencia.