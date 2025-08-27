Beneficia Toluca a personal de Limpia con herramientas, material y uniformes

Reconoce Ricardo Moreno a quienes, todos los días, mantienen libre de basura las calles de la ciudad.

Para mejorar el desempeño del personal de Limpia de Toluca que todos los días mantiene libre de basura las calles de la ciudad, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, entregó herramientas, material y uniformes.



Durante un encuentro con trabajadores del Departamento de Limpia, de la Dirección General de Servicios Públicos, encabezada por Gustavo Anaya, el alcalde destacó que el material entregado tiene como propósito dignificar su labor, proteger su salud e integridad a fin de que puedan llevar a cabo su actividad en buenas condiciones.



Aunado a ello, señaló que esta administración actúa con mano firme para que las calles estén libres de residuos, por lo que, por primera vez después de muchos años, quienes tiran basura en espacios públicos tienen consecuencias.



Asimismo, adelantó que se modernizarán las instalaciones para que los trabajadores tengan acceso a regaderas en óptimas condiciones y disfrutar al término de su jornada laboral de baños y, de esta manera, salir a gozar de su tiempo libre.



Por su parte, el director general de Servicios Públicos, Gustavo Anaya, explicó que esta entrega cumple el compromiso con las y los trabajadores de brindarles seguridad e higiene; además reconoció su labor diaria para mantener las calles del municipio limpias, desinfectadas y en buen estado.