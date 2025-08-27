San Mateo Atenco celebra con alegría a las personas adultas mayores en su día

La presidenta Ana Muñiz Neyra encabezó un gran festejo en el que agradeció la confianza y el apoyo que las personas adultas mayores atenquenses brindan a su gobierno.

En conmemoración del Día de las Personas Adultas Mayores, el gobierno de San Mateo Atenco y el Sistema Municipal DIF, llevaron a cabo una gran fiesta en la Plaza Benito Juárez, para las y los atenquenses mayores de 60, quienes disfrutaron música en vivo, baile y rifa de regalos.



Ante más de mil 500 asistentes, la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, acompañada por el presidente honorario del DIF San Mateo Atenco, Oscar Muñiz Máynez, invitó a las y los festejados a “disfrutar este día olvidándose de toda preocupación o asunto pendiente, porque la vida -a cualquier edad-, es el regalo más valioso; nuestro mayor reto es que ustedes estén felices, se sientan plenos y estén bien.”



Durante su mensaje, la presidenta municipal subrayó el trabajo realizado por su gobierno en favor de este sector como es la apertura y operación de seis Casas de Día, con el compromiso de llegar a 10 en la actual administración; así como el otorgamiento de dos autobuses al Sistema Municipal DIF para incrementar los viajes recreativos y culturales de las y los adultos mayores.



Señaló que el programa de atención a la salud denominado “Seguro Sí”, fue creado pensando sobre todo en ellas y ellos, para garantizarles servicios médicos gratuitos, acceso a medicamentos sin costo y sin distinción de filiaciones políticas, donde “encuentran instalaciones dignas y servicios profesionales brindados con calidad y respeto.”



La celebración fue amenizada con la Sonora Clásica Matancera y Los Locos del Ritmo y la emoción de las rifas de obsequios donados por empresas locales y servidores públicos comprometidos con esta causa, a quienes el presidente honorario Oscar Muñiz, reconoció su colaboración solidaria.



Finalmente, la presidenta municipal agradeció a las y los adultos mayores “por confiar en mí, por darme su cariño y ese abrazo de fuerza, porque el motor más grande que tengo para seguir en este camino, son ustedes. Lo hago con toda la fuerza y con todo el corazón; la satisfacción más grande es verlos sonreír y que sean felices.”