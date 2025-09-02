ISSEMYM garantiza respeto y transparencia en la renovación sindical

-Reitera su compromiso con la imparcialidad y la autonomía de la vida sindical.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) refrendó su compromiso con la imparcialidad y la transparencia en el proceso de renovación de la dirigencia de la sección sindical SUTEYM-ISSEMYM, en un marco de respeto a la autonomía sindical y a la libre decisión de las y los trabajadores.



Ignacio Salgado García, Director General del ISSEMYM, subrayó que la institución se ha mantenido al margen de las decisiones internas de la base trabajadora, garantizando que cada aspirante cuente con condiciones de equidad para difundir sus propuestas entre las y los sindicalizados.



Asimismo, aseguró que se mantendrá una comunicación abierta, plural y respetuosa con la planilla que resulte electa, reconociendo en todo momento el papel fundamental de las y los trabajadores sindicalizados en la vida institucional. Finalmente, exhortó al personal del Instituto a no descuidar las actividades sustantivas, manteniendo como prioridad la atención y los servicios a las y los derechohabientes.