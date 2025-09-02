Asume Héctor Velasco la Secretaría de Planeación Estratégica del PVEM en Edoméx

El PVEM en el Estado de México reconoce en Velasco Monroy a un perfil con experiencia, visión y compromiso

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México designó a Héctor Eduardo Velasco Monroy como nuevo Secretario de Planeación Estratégica, una posición clave que reforzará el rumbo político del partido con miras a construir un futuro sostenible, incluyente y cercano a la gente.



El dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, destacó que la asignación de esta cartera representa un paso firme en la consolidación del proyecto Verde en la entidad, “con Héctor Velasco reforzamos la planeación como herramienta de transformación real en favor de las y los mexiquenses. Su liderazgo y trayectoria son un gran respaldo para seguir construyendo un partido moderno, incluyente y con rumbo firme”.



Tras haberse sumado meses atrás a la Familia Verde, hoy Velasco Monroy asume una responsabilidad estratégica dentro del Comité Ejecutivo Estatal, que le permitirá aportar su experiencia y visión a la definición de políticas y acciones en beneficio de la ciudadanía.



Héctor Velasco agradeció la confianza del Partido Verde y afirmó que su compromiso será sumar, trabajar con seriedad y fortalecer su presencia en los municipios de la entidad, “mi objetivo es aportar experiencia, trabajo en equipo y visión estratégica para que la política verde se traduzca en mejores resultados para nuestras comunidades”.



Con una sólida trayectoria en la administración pública, Héctor Velasco ha sido diputado local y federal, director general de Diconsa y cónsul general de México en San Antonio. También encabezó la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC), lo que le ha permitido trabajar de manera directa con sectores estratégicos, urbanos y rurales, demostrando capacidad de gestión y sensibilidad social.



El PVEM en el Estado de México reconoce en Velasco Monroy a un perfil con experiencia, visión y compromiso, capaz de transformar la planeación en acciones reales que respondan a las necesidades ciudadanas.



Con esta designación, el Partido Verde reafirma su convicción de ser un proyecto político moderno, plural y sensible, que avanza con una estructura sólida y la suma de liderazgos estratégicos. El Verde en Edoméx se consolida, así como una fuerza política comprometida con la justicia social y la defensa del medio ambiente.