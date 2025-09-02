Municipios mexiquenses de la ZMVM contemplados para vivienda digna y servicios públicos

-59 municipios mexiquenses forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez trabaja para que la planeación metropolitana garantice vivienda digna, servicios públicos y mejor calidad de vida a más de 22 millones de personas. A través del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, se busca alinear el crecimiento urbano con las oportunidades de educación, empleo y conectividad.



Tania Martínez García, Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México, subrayó que 59 municipios mexiquenses —casi el 50% de toda la entidad— forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que resulta indispensable que sus necesidades y prioridades se integren en el Programa de Ordenación (POZMVM). Esto permitirá avanzar hacia un desarrollo más equitativo, sustentable y con servicios públicos garantizados.



Coordinado por la SEDATU, el POZMVM involucra a 84 municipios y alcaldías de EdoMéx, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México. En sus más recientes sesiones, realizadas en Tlalnepantla y Cuernavaca, se presentaron diagnósticos y proyectos estratégicos en infraestructura, espacio público, movilidad, turismo y cultura. “El aporte de cada entidad es vital para reducir desigualdades y fortalecer la gobernanza en la zona metropolitana más grande del país”, recalcó Martínez García.