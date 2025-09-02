Municipios mexiquenses de la ZMVM contemplados para vivienda digna y servicios públicos

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez trabaja para que la planeación metropolitana garantice vivienda digna, servicios públicos y mejor calidad de vida a más de 22 millones de personas. A través del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, se busca alinear el crecimiento urbano con las oportunidades de educación, empleo y conectividad.
Tania Martínez García, Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México, subrayó que 59 municipios mexiquenses —casi el 50% de toda la entidad— forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que resulta indispensable que sus necesidades y prioridades se integren en el Programa de Ordenación (POZMVM). Esto permitirá avanzar hacia un desarrollo más equitativo, sustentable y con servicios públicos garantizados.
Coordinado por la SEDATU, el POZMVM involucra a 84 municipios y alcaldías de EdoMéx, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México. En sus más recientes sesiones, realizadas en Tlalnepantla y Cuernavaca, se presentaron diagnósticos y proyectos estratégicos en infraestructura, espacio público, movilidad, turismo y cultura. “El aporte de cada entidad es vital para reducir desigualdades y fortalecer la gobernanza en la zona metropolitana más grande del país”, recalcó Martínez García.