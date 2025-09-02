Firma Naucalpan convenio de cooperación con la Organización Internacional de las Migraciones

De esta forma, Naucalpan es el primer municipio en el Edoméx en sumarse a la alianza donde se promoverán con capacitaciones de servidores públicos una migración más humana, ordenada y con respeto a sus derechos humanos.

Naucalpan se convirtió en el primer municipio del Estado de México que firmó un Convenio de Cooperación con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la alianza promoverá a través de capacitaciones dirigidas a las y los servidores públicos municipales una migración más humana, ordenada y con respeto a sus derechos humanos. El alcalde Isaac Montoya Márquez reiteró el compromiso de su gobierno con las personas migrantes.



“Por ello, deseo reconocer y por supuesto agradecer la voluntad de la Organización Internacional de las Migraciones, para acompañarnos en el desarrollo de capacitaciones dirigidas a las servidoras y a los servidores públicos de Naucalpan, esta formación se ha vuelto fundamental para que nuestro personal esté cada vez en mejores condiciones de preparación con herramientas técnicas y humanas suficientes para brindar la protección adecuada con perspectiva de género, con el enfoque esencial de los derechos humanos y con la sensibilidad frente a la realidad de las personas migrantes”.



Con este convenio entre el municipio y la OIM, organización que forma parte de ONU Migración, se realizarán actividades de formación y sesiones informativas sobre salud, acceso a empleo, integración socioeconómica y regularización migratoria. Además de protección consular, identidad legal, trata y tráfico de personas, protección de datos, migrantes desaparecidos y violencia contra las mujeres migrantes, entre otras.



Estas actividades dirigidas a funcionarias y funcionarios públicos les permitirán adquirir recursos y herramientas para ofrecer una mejor atención a las personas en tránsito y en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y niñas.



La Jefa de Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones, Dana Graber Ladek, reconoció el acercamiento de ayuntamiento y manifestó que en México cuentan con 10 oficinas, y 250 funcionarias y funcionarios.



Destacó que el objetivo es eliminar barreras y fortalecer los derechos de las personas migrantes mujeres, niñas, niños para prevenir violencia, además de velar por sus derechos.



Por su parte, la directora del IMNIS, Mitzi Segura subrayó que en lo referente a las mujeres migrantes viven una doble vulnerabilidad y que por ello es importante visibilizar y generar enlaces interinstitucionales que nos permitan brindar una mejor atención a dicha población.



Por lo anterior, capacitaciones como Mujeres y Migración: Asistencia a Mujeres Migrantes en Situación de Vulnerabilidad, Protección de datos personales y aspectos básicos sobre trata de personas y, Asistencia y protección consular e identidad legal, entre otros, se vuelven necesarias para las y los servidores públicos de primer contacto.