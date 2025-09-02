Presenta Ana Muñiz Neyra programa “Unidos por la Juventud” en San Mateo Atenco

-La presidenta Ana Muñiz Neyra informó también acciones en materia de salud mental, educación, deporte y bienestar, con el objetivo de fortalecer las oportunidades para las y los jóvenes atenquenses.

En el marco de la trigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, realizada en su modalidad de Cabildo Juvenil, la presidenta municipal, Ana Aurora Muñiz Neyra, presentó la convocatoria del Programa “Unidos por la Juventud”, una iniciativa que busca brindar a las juventudes atenquenses accesos preferenciales a bienes, servicios y productos locales mediante una tarjeta de beneficios.



El programa, con cobertura en todo el municipio, está dirigido a jóvenes de 15 a 29 años y permitirá acceder a descuentos y beneficios en unidades económicas participantes, fortaleciendo al mismo tiempo la economía familiar y el desarrollo socioeconómico local.



“Con este programa queremos que nuestras juventudes tengan más y mejores oportunidades, que sientan el respaldo de su gobierno en la construcción de un futuro con bienestar, inclusión y desarrollo pleno”, afirmó la alcaldesa.



En esta Sesión de Cabildo participaron jóvenes representantes de los distintos sectores sociales, se discutieron temas como los derechos de las juventudes y de las mujeres, la perspectiva de género, la diversidad, la inclusión, la salud mental y el bienestar de las y los jóvenes.



Muñiz Neyra anunció la reducción de los índices de embarazo adolescente, mediante campañas de prevención y actividades de acompañamiento a través del programa “Unidas Sí”, e informó los nuevos servicios de atención psicológica gratuita a través de la Unidad de Atención a las Adicciones y la Salud Mental.



Expresó su compromiso con el fortalecimiento del Instituto de Atención a la Juventud atenquense y la entrega de apoyos a deportistas destacados mediante un sistema de becas permanentes, para garantizar su participación en competencias nacionales e internacionales.



En esta ocasión el Cabildo de San Mateo Atenco reconoció también a los atletas Valeria Flores Jiménez, ganadora de la medalla de plata en la disciplina de marcha femenil, en los Juegos Panamericanos Asunción 2025, y Brandon Pérez Vilchis, ganador de la medalla de bronce, en los 20 mil metros de marcha varonil, en la misma justa deportiva.



Muñiz Neyra resaltó que su gobierno continuará generando espacios de participación juvenil y programas que atiendan sus necesidades.



“Queremos que nuestros jóvenes tengan voz, respaldo y oportunidades reales. Unidos por la Juventud es un paso firme en esa dirección, porque su presente y futuro son prioridad para San Mateo Atenco”, concluyó.