Adolfo Solís presenta el programa de festejos patrios de Almoloya de Juárez

-Se realizarán del 13 al 20 de septiembre, con actividades como una cabalgata, espectáculo de pirotecnia, presentaciones musicales, juego de futbol de veteranos del Toluca, y más.

En el municipio de Almoloya de Juárez se vivirán las fiestas patrias con una agenda repleta, en donde se combinará tradición, cultura y música; se tiene prevista la afluencia de al menos 50 mil visitantes; además de una derrama económica de por lo menos hasta 50 millones de pesos.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, Adolfo Solis Gómez, quién durante una rueda de prensa, en donde estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Thalía Solís, así como por los directores de Seguridad, Protección Civil y del Sistema DIF.

Señaló Solís Gómez que se contempla que las celebraciones comenzarán el 13 de septiembre; empezando con la coronación de la reina de las fiestas patrias; mientras que para el día 14 de septeimbre, se ha pensado realizar una gran cabalgata de 20 kilómetros en donde estarán participando alrededor de 1200 jinetes, teniendo la participación especial del intérprete Beto Peña.

Enfatizó que para el día 15 de septiembre, tendrá lugar el grito de Independencia; este evento contará con la presentación de La Banda que Hacía Falta; además se llevará a cabo la premiación y exhibición de bandas.

Al siguiente día, el 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile cívico; también se contempla tener un partido de exhibición con las Leyendas del Toluca, un torneo de rentoy y la presentación de la banda Aires del Pacífico, todo esto ocurrirá en los campos de futbol de la cabecera.

Y para el día 17 de septiembre, se ha programado la carrera de cintas; además de contar con un baile de gala en el auditorio municipal, también se contará con el espectáculo musical de Koktel; para el día el 18 de septiembre, se tiene previsto realizar una comida campestre y las festividades cerrarán el día 20 de septiembre con la celebración de las tradiciones carreras de cintas infantiles.

Informó Solís Gómez que la para salvaguardar la seguridad de los asistentes, se ha diseñado un operativo de seguridad en coordinación con la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, todo con el objetivo de garantizar un ambiente seguro para las familias.

“Lo que queremos es que sepan que estamos organizando operativos para que los festejos se desarrollen en paz, como ocurrió en marzo, cuando se reportó saldo blanco”, aseguró.

