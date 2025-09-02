IEEM llevó a cabo el congreso “Mujeres y Poder”, espacio para reflexionar sobre democracia y género

-El primer día de actividades se llevó a cabo en las instalaciones de El Colegio Mexiquense y el segundo será en la sede del IEEM.

Las Consejeras Electorales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Ivonne Vaquera Montoya, Sayonara Flores Palacios y July Erika Armenta Paulino, participaron en la inauguración del Congreso: Mujeres y poder. Género, ideas, espacios y prácticas del poder político desde los feminismos, y el Segundo Encuentro de Académicas Feministas.



Este esfuerzo académico fue organizado de manera conjunta por el IEEM; El Colegio Mexiquense; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx); la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Red de Académicas Feministas.



Durante su intervención, la titular de la Unidad Coordinadora de Género (UCG) del IEEM, Susana Munguia Fernández, en representación de la Consejera Presidenta Amalia Pulido Gómez, destacó que estos encuentros de reflexión fortalecen el análisis de la democracia, el poder y la participación de las mujeres en la política.



Subrayó que la sinergia con la Red de Académicas Feministas permite abrir jornadas de diálogo y conversación feminista que, a partir de las investigaciones y puntos de vista de mujeres y hombres, estudiosos en materia de género, pueden traducirse en políticas públicas y decisiones que impacten en la sociedad.



Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Secretario General de El Colegio Mexiquense, señaló que el foro busca ofrecer un espacio académico horizontal para compartir avances de investigación, experiencias institucionales y de la sociedad civil, en torno a la participación política de las mujeres y el ejercicio del poder desde una perspectiva feminista y de género.



Reconoció que la riqueza del encuentro radica en la participación de colectivas, investigadoras e investigadores provenientes de distintas entidades del país y de América Latina, como: Nayarit; Hidalgo; Tlaxcala; Ciudad de México; Baja California; Veracruz; Guanajuato y Querétaro.



Cabe destacar que la jornada académica se desarrollará en dos sedes: la apertura de actividades, se llevó a cabo en las instalaciones de El Colegio Mexiquense y el segundo será en la sede del IEEM.