Se realiza clase masiva de defensa personal en el Monumento a la Revolución

Más de 2600 mujeres de todas las edades se congregaron en el Monumento a la Revolución para unir su poder en la Clase Masiva de Defensa Personal para Mujeres organizada por PILARES, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres capitalina y el Instituto del Deporte (INDEPORTE).



Niñas, jóvenes y adultas se dieron cita en este emblemático espacio, para aprender técnicas de defensa personal, en medio de un ambiente deportivo y lleno de energía comunitaria.



Durante la inauguración, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, reafirmó el compromiso del gobierno capitalino con la creación de una ciudad libre de violencia contra las mujeres.



Por su parte, Ameyalli Sánchez, directora del programa Ponte Pila, y representante del coordinador general de PILARES, Javier Hidalgo, destacó que este tipo de actividades no solo brindan herramientas prácticas de defensa, sino también un poderoso mensaje: “No están solas”.



En el evento también estuvieron la directora de Administración y Finanzas, Kandy Vázquez, la directora de Educación Participativa y Comunitaria, Luz del Alba Riande, la directora de Operación de Servicios de Educación Comunitaria, Erika Sánchez, y la directora de Autonomía Económica y Saberes, Claudia Rodríguez y, en representación del director general del INDEPORTE, Javier Peralta, asistió la directora de Infraestructura Deportiva, María Malacara.



El calentamiento de la clase estuvo a cargo de la atleta olímpica Ámbar Garnica, quien representó a México en lucha estilo libre.



Uno de los momentos más vibrantes del evento fue la participación de la rapera Brenda Mendiola, conocida como Menbar, quien encendió los ánimos con sus rimas, destacando la fuerza de las mujeres cuando se unen.



El Gobierno de la Ciudad de México y PILARES reiteran su compromiso con el bienestar integral de las mujeres, promoviendo espacios que fortalezcan su desarrollo físico, emocional y social, y trabajando activamente por una ciudad segura, equitativa y libre de violencia de género.