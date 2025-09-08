Paquete Económico reflejará visión social de esta administración: Laura Itzel Castillo

-El Senado recibirá el proyecto para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año

La Cámara de Senadores recibirá este lunes, a las 20:00 horas, el Paquete Económico 2026, clave para el control presupuestario y la rendición de cuentas, adelantó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.



En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora aseguró que el paquete, que entre otros documentos incluye el proyecto para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año, reflejará la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Además, celebró que se elimine la deducción de impuestos que los bancos hacían al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA,) derivado del rescate bancario de los años 90 que endeudó a millones de mexicanas y mexicanos.



“Hoy lunes 8 de septiembre, a las 20:00 horas, recibiremos en el Senado de la República el Paquete Económico 2026, clave para el control presupuestario y la rendición de cuentas.



Confiamos en que reflejará la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum. Celebramos que se elimine la deducción de impuestos que los bancos hacían al IPAB, heredero del FOBAPROA, aquel rescate bancario de los años 90 que endeudó a millones de mexicanas y mexicanos por generaciones”, expresó la senadora.