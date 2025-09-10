Isaac Montoya se coloca como el alcalde mexiquense con mayor aprobación

El presidente municipal de Naucalpan ha escalado más de 120 posiciones en solo seis meses.

Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan, logró posicionarse en el lugar 18 en el ranking de aprobación ciudadana de 150 presidentes y presidentas municipales de México del mes de agosto, elaborado por Mitofsky, que lo apuntala como uno de los munícipes con mayor respaldo social en el país.



Y es que Montoya alcanzó la posición número 18 dentro del top 20 de alcaldes mejor evaluados, destacando como el mejor calificado del Estado de México, con un índice de aprobación del 53.3%.



Estos resultados reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en la aprobación del desempeño de Isaac Montoya, quien ha escalado más de 120 posiciones en solo seis meses al frente del gobierno de Naucalpan, al pasar del sitio 139 en febrero hasta la ubicación 18 en agosto.



En febrero, el edil tenía el 36.6% de aprobación ciudadana y para abril ascendió a 47.1%. En junio remontó a la posición 48 con una evaluación ciudadana del 51.1% y en agosto escaló significativamente hasta llegar al sitio 18 con 53.3% de aprobación.



Y es que en cuanto al desempeño por fuerza política, la aprobación promedio de 81 municipios gobernados por Morena se ubicó en 45.8%, mientras que Isaac Montoya superó este promedio al alcanzar 53.3% colocándose en el lugar 11 entre los alcaldes de Morena del país.



Con estos resultados, Isaac Montoya consolida su liderazgo político y social, refrendando el compromiso de su gobierno con la transformación y el bienestar de Naucalpan.



Los datos de Consulta Mitofsky se basan en estudios realizados a nivel nacional entre personas mayores de 18 años con acceso a dispositivos móviles.



Las cifras presentadas no son frecuencias simples, sino estimaciones post-estratificadas que consideran variables demográficas como entidad federativa, edad, sexo y nivel educativo.