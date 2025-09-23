Invitan a participar en la Carrera Utopías Parque Japón 4k en CDMX

Se recomienda a las y los corredores llegar a las 7:30 horas para el calentamiento previo.

Este próximo domingo 28 de septiembre, PILARES invita a participar en la Carrera UTOPÍA Parque Japón 4K, un evento deportivo que busca fomentar la actividad física, la sana convivencia y el uso del espacio público.



La cita es a las 08:00 horas en el Parque Japón, ubicado en Rómulo O’Farrill 143, colonia Parque Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón. El recorrido será de 4 kilómetros dentro de este emblemático parque, en un ambiente familiar y lleno de energía.



La carrera contará con ramas femenil y varonil, y estará dividida en las siguientes categorías por edad: Libre (18 a 39 años), Máster (40 a 49 años), Veteranos (50 a 59 años), Plus A (60 a 69 años) y Plus B (70 años en adelante).



El registro es gratuito y puede realizarse previamente en el siguiente enlace: https://registro.pilares.cdmx.gob.mx/corriendoutopias-parquejapon



Se recomienda a las y los corredores llegar a las 7:30 horas para el calentamiento previo y arrancar puntualmente en el banderazo de salida.



A través de PILARES, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, promueve iniciativas como esta carrera para fomentar la salud integral, el deporte y la participación comunitaria, contribuyendo a la transformación de la capital del país.