FIFA da a conocer nombre de mascotas para el Mundial 2026

A punto de empezar la Copa del Mundo 2026 la FIFA ya comienza a manejar las emociones entre los aficionados, regalando algunos detalles sobre la celebración del torneo de futbol que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.



Ahora la FIFA nos da pistas de las mascotas, y suelta el nombre que tendrán, una por cada país. Para Canadá, se llamará Maple y será portero, para Estados Unidos es Clutch y se desempeña como mediocampistas, mientras que para México es Zayu, quien tiene la posición de delantero.



En México, han comenzado a especular como podría ser la imagen, y es que de acuerdo al promocional, se especula que tiene rasgos felinos, mostrando elementos de un jaguar, animal característico de la zona sureste de México. Zayu ya despertó el interés de millones de aficionados y desean conocerlo pronto con mayor detalle.



Pero aún se tiene que esperar por más información de cuando se conocerá de manera completa las mascotas del Mundial Norteamérica 2026; se especula que podría ser en próximas semanas, o bien hasta el sorteo de la Fase de Grupos, mismo que se celebrará el viernes 5 de diciembre.



México será sede de un Mundial por tercera ocasión en la historia, por ende, anteriormente han tenido mascotas para sacar a relucir el ambiente del país y otras características que lo identifican. En 1970, optaron por un niño robusto y con sombrero de paja, al cual llamaron Juanito, y fue diseñado por Juan González Martínez.



Para 1986, la mascota elegida fue Pique, quien tenía una vestimenta similar a Juanito, pero se trataba de un chile jalapeño con bigote, además de una playera de la Selección Mexicana. Esta obra fue anónima, pero es la favorita de muchos aficionados.



Con Zayu, las expectativas de los aficionados se elevaron, especialmente por las mascotas de otros Mundiales, las cuales fueron queridas por su originalidad. Además, con casi 40 años de distancia, se espera una evolución con el diseño.



La revelación oficial de Zayu y sus compañeros Clutch y Maple marcará un momento especial rumbo al Mundial 2026, pues las mascotas se han convertido en símbolos culturales que acompañan cada edición y generan identidad entre los aficionados de todo el planeta.