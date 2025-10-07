San Mateo Atenco mantiene monitoreo del río Lerma con apoyo del C4: Ana Muñiz

Muñiz Neyra recalcó que los recorridos y sobrevuelos serán de manera permanente.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra informó mediante redes sociales que en el municipio el Centro de Mando Municipal C4 lleva a cabo una serie de recorridos mediante sobrevuelos con dron táctico sobre el río Lerma.



Estos vuelos se están realizando en el tramo comprendido entre las calles 5 de Mayo y Allende, en el barrio de Guadalupe, con el objetivo de monitorear los niveles del cauce ante las lluvias recientes, señalando que no se han detectado escurrimientos, fracturas no agrietamientos que puedan representar riesgo para las familias que habitan la zona cercana y aledaña del Río Lerma.



Muñiz Neyra recalcó que los recorridos y sobrevuelos serán de manera permanente, además de invitar a la población a mantenerse atentos e informados a través de fuentes oficiales.



Les recordó a los vecinos que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al número 911 para reportarlas ante las autoridades correspondientes.



Muñiz Neyra afirmó que su gobierno, en coordinación con las autoridades, tanto municipales, estatales y federales continuaran trabajando para mantener a San Mateo Atenco a salvo.



Y terminó, señalando que en el lugar permanecerá personal de la Dirección de Seguridad Humana y Orden Vial y Protección Civil, así como de Gestión de Riesgos, atentos ante cualquier eventualidad en la ribera del río.