Supervisa Mara Lezama avances del segundo Centro DIF Pilares en la región 234 de Cancún

-Destacan inversión por más de 25.5 mdp para rehabilitar y equipar este espacio que atiende a más de 465 personas a la semana

La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, supervisó la rehabilitación y equipamiento del segundo Centro de Desarrollo Comunitario DIF Pilares, ubicado en la Región 234 de Cancún.



A través del Sistema DIF Quintana Roo y la Secretaría de Obras Públicas que dirige José Rafael Lara Díaz se invierten más de 25.5 millones de pesos, recursos del pueblo que regresan al pueblo, para la rehabilitación integral y equipamiento de espacios que pronto estarán llenos de vida, aprendizaje y sueños por cumplir.



Actualmente, el Centro DIF Pilares 234 atiende semanalmente a más de 465 personas y entrega más de mil apoyos alimentarios al mes. Con esta rehabilitación, aumentará su capacidad para brindar servicios de calidad a más familias.



“Este Centro representa la esencia de nuestro gobierno humanista con corazón feminista, donde el desarrollo se mide en bienestar, en oportunidades y en esperanza. Cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más y se transforma la vida de las comunidades”, afirmó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.



Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que este espacio será un punto de encuentro y apoyo para niñas, niños y adolescentes:



“Nos llena de emoción saber que muy pronto tendremos nuestro segundo DIF- Pilares con ludoteca, talleres, clases de cómputo e inglés, además de servicios de enfermería, psicología, atención jurídica y asistencia social, por que tenemos muy claro que nuestra prioridad es cuidar a las familias y transformar vidas.”



El nuevo Centro DIF Pilares 234 también contará con áreas deportivas y culturales, comedor comunitario, domo rehabilitado, juegos, andadores y bardas perimetrales para garantizar un entorno seguro.