Edoméx ha disminuido 54% robo de vehículos en 202 días del Mando Unificado Oriente: Delfina Gómez

-Este delito también bajó 49% en Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Cuautitlán México, municipios de reciente incorporación a la estrategia.

A 202 días de la operación del Mando Unificado Oriente, el robo de vehículos disminuyó 54 por ciento en los 15 municipios que integran esta estrategia, resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno a través de las Mesas de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En 202 días de la implementación del Mando Unificado Oriente, se cuenta con una disminución de 54% en el robo de vehículo, en comparación al mismo periodo antes del inicio del Mando, de acuerdo a información compartida hoy en la Mesa de Paz realizada en Cuautitlán.

Trabajando de manera coordinada, avanzamos en la seguridad y la paz de la Zona Oriente. El Poder de Servir”, señaló la Gobernadora Gómez Álvarez a través de sus redes sociales.

El General Alejandro Alcántara Ávila, titular del Mando Unificado Oriente, informó a la Maestra Delfina Gómez Álvarez que de abril a octubre de este año se registraron 4796 robos de unidades, es decir, 5626 casos menos que en el mismo periodo previo a la estrategia, cuando se contabilizaron 10 mil 422.

Destacó además que, en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Cuautitlán México, que se sumaron al Mando Unificado el pasado 22 de septiembre, el robo de vehículos se redujo 49%, al pasar de 1612 a 823 casos.

El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México. En ellos, las fuerzas federales, estatales y municipales coordinan patrullajes, refuerzan labores de inteligencia y mantienen bases operativas mixtas que han permitido reducir los delitos de alto impacto y consolidar entornos más seguros para las familias mexiquenses.

En la Mesa de Paz número 515 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; el General Alejandro Alcántara Ávila, titular del Mando Unificado Oriente; y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, y presidentes municipales de las demarcaciones que participan en la estrategia.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

SAT AMENAZA CON IRSE A PARO NACIONAL

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Trabajadores inconformes señalaron que la falta del aumento salarial correspondiente a 2025 es la causa principal del paro nacional de este 14 …

Repunta inflación en México 3.76% en septiembre

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

De esta manera, la inflación se aceleraría por segundo mes consecutivo. La inflación a los consumidores repuntó por segundo mes consecutivo, pero …

Inician con censo Casa por Casa en zonas afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-3 mil servidores de la nación visitarán las zonas afectadas, estarán plenamente identificados con su chaleco y gafete oficial, informó la secretaria …

David Monreal se solidariza con estados afectados por lluvias

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Envía abrazo fraterno a ciudadanos afectados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; anuncia instalación de dos centros de acopio …

Clara Brugada invita a disfrutar la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo

14 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, de las 10 de la mañana a las 21:00 horas. La Jefa de Gobierno de …

Recuperan en Benito Juárez el espacio público en beneficio de los vecinos: Luis Mendoza

14 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Ha sido enfático en que el orden y la seguridad son los ejes principales de su administración. Como parte de las acciones …

En Zinacantepec se mejoran los espacios de atención ciudadana y reuniones: Manuel Vilchis

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Destacó la importancia de que los ciudadanos y comunidades vecinas cuenten con instalaciones dignas. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, …

Instala GEM 3 centros de acopio en apoyo a damnificados en Puebla, Hidalgo y Veracruz

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Estos espacios se ubican en Palacio de Gobierno, en Toluca, y en las oficinas de Protección Civil de Naucalpan y Valle de …

La ciencia genera conocimiento y reduce desigualdades sociales: rectora Zarza Delgado

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Descubre el Congreso Nacional de Física 2025 en UAEMéx y su enfoque en la inclusión de mujeres en ciencia y tecnología. El …

Trabajar para consolidar a Toluca como referente de competitividad, innovación y bienestar: Ricardo Moreno

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Destacó que actualmente Toluca se ha posicionado como uno de los corredores industriales más competitivos y atractivos para empresas nacionales y extranjeras. …

Celebra San Mateo Atenco 154 años de historia con reconocimientos y obras públicas

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra destacó que el amor por la tierra atenquense sigue siendo el motor de su desarrollo. En …

Isaac del Toro se coloca en tercer lugar del ranking UCI

14 octubre, 2025
Deportes, Destacado

-El joven mexicano del UAE Team Emirates superó a figuras consagradas en una temporada histórica En esta temporada 2025 del ciclismo internacional …

Llega “F1: La película” al streaming

14 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Se anunció que tras su exitoso paso por las salas de cine ahora alista su llegada a las pantallas de los hogares. …

SHEINBAUM VISITA A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS EN PUEBLA, VERACRUZ E HIDALGO

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Plan Marina en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro …

Senado instalará centro de acopio para apoyar a estados afectados por lluvias

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-También planteará que las y los senadores donen parte de su salario para apoyar a las personas damnificadas En solidaridad con las …

Consultas sobre T-MEC avanzan entre sectores y estados: SE

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional

El secretario Marcelo Ebrard explicó que el proceso de consultas se convocó de manera paralela en los tres países signatarios del acuerdo …

Supervisa Mara Lezama avances del segundo Centro DIF Pilares en la región 234 de Cancún

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Destacan inversión por más de 25.5 mdp para rehabilitar y equipar este espacio que atiende a más de 465 personas a la …

Primer Informe de Gobierno CDMX: Clara Brugada destaca finanzas sólidas, más inversión, seguridad, bienestar e infraestructura social

13 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Propuso establecer un ejercicio republicano de diálogo entre poderes de manera periódica, con el objetivo de construir una agenda común en favor …

Iniciarán obras para rehabilitar los pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan

13 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Las y los locatarios entregaron de manera voluntaria los espacios. En el transcurso de octubre iniciará la rehabilitación de los pasos a …

Arrancará en noviembre proyecto para terminar con los baches en el Edoméx: Horacio Duarte

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Se tendrá una fuerte inversión para reparar vialidades y carreteras estatales para acabar con el problema de los baches en toda la …

Reafirma Delfina Gómez trabajo conjunto entre Edoméx y CDMX

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Resaltó en el Primer Informe de Clara Brugada que el trabajo coordinado ha permitido realizar acciones de seguridad, movilidad, infraestructura, servicio de …

Encabeza Ana Muñiz Neyra paseo ciclista sobre Mexivía Recreativa

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Decenas de familias, ciclistas y deportistas se dieron cita para participar en la rodada que unió a los municipios de Toluca y …

Retoma clases presenciales la Facultad de Contaduría de la UAEMéx

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Hicieron un llamado a que las actividades transcurran en un esquema de respeto mutuo. La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de …

Toluca asegurará seguridad durante Feria del Alfeñique 2025; se prohíbe la venta de alcohol

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex

También se desplegará un operativo especial con la coordinación de policía municipal, protección civil, servicios de emergencia y módulos de atención ciudadana. …

Isaac Montoya lleva “Huellas de la Transformación” a la Ex-Hacienda de Cristo

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Se bachearon las calles Ejido de la Posta, Ejido del Jazmín y Arrancadero, se renovó el alumbrado público y se rehabilitó la …

Fortalece Ramírez Ponce faenas comunitarias y trabajo en equipo en Cañada de Alférez

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Destacó que en todas las regiones y comunidades del municipio hay obras. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó …

Checo Pérez y Valtteri Bottas son nombrados “Los Fabulosos Cadillacs”

13 octubre, 2025
Deportes, Destacado

Y es que ambos pilotos reciben la aprobación de la banda argentina, quienes han señalado que es bastante simpático el apodo. A …

Apuñalan a Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets, en prisión

13 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

A pesar de la rápida atención médica, Watkins fue declarado sin vida en el lugar. El exvocalista de la banda británica Lostprophets, …

AUMENTA EN MÉXICO USO DE APPS DE PRÉSTAMOS FALSOS PARA EXTORSIONAR

10 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Esta nueva estafa digital amenaza a miles de usuarios mexicanos, pues terminan siendo extorsionados, intimidados y con su información personal comprometida. En …

Doble frente frío congelará a 10 estados por bajas temperaturas y lluvias

10 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

También se recuerda que la tormenta tropical Priscilla continúa desplazándose frente a la costa occidental de Baja California Sur. El Servicio Meteorológico …

Recaudación Fiscal durante 2025 alcanzó los 4.6 billones de pesos: Sheinbaum

10 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Con el buen trabajo de la SHCP y el buen cumplimiento de los contribuyentes, se proponen ingresos por 6.4 billones de pesos, …

Impulsan Mara y Verónica Lezama jornada de cirugías de cataratas para bienestar de las y los quintanarroenses

10 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Durante las valoraciones médicas, se atendió a más de 950 personas provenientes de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto …

Clara Brugada inaugura Módulo de Seguridad en Coyoacán

10 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Al concluir 2025 estarán rehabilitados 27 módulos de seguridad en las 16 alcaldías de la ciudad La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, …

Alcaldía Benito Juárez, punta de lanza en atención a adultos mayores: alcalde Luis Mendoza

10 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Recordó que el CECAM es un proyecto nacido orgullosamente en Benito Juárez. La alcaldía Benito Juárez celebró el 14 aniversario del Centro …

Delfina Gómez impulsa estrategia para proteger a la niñez del Edoméx

10 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Bajo cuatro ejes prioritarios —educación, salud, bienestar y protección— se fortalecerán los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA). Con el objetivo …

Estrategia de Seguridad frena la extorsión en Edoméx en 30%: Delfina Gómez

10 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Con la coordinación entre poderes y la campaña de denuncia al 089 se lograron reducir 768 casos de extorsión respecto a 2024. …

El Edoméx encabeza la eficiencia recaudatoria del país: Óscar Flores Jiménez

10 octubre, 2025
Destacado, Edomex

En su comparecencia ante la Legislatura local, el Secretario de Finanzas destacó ingresos récord por casi 354 mil millones de pesos, muestra …

Visita la rectora de la UAEMéx, Patricia Zarza, la Facultad de Turismo y Gastronomía

10 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Durante su visita pudo platicar con los alumnos, además pudo escuchar sus inquietudes. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de …

Fernando Flores da inicio al 35° Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2025

10 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Se implementará un operativo especial de seguridad con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y ordenado para habitantes y visitantes. En …

Inicia Manuel Vilchis construcción de kiosco y plaza cívica en San Bartolo

10 octubre, 2025
Destacado, Edomex

indicó que con voluntad se encuentran las maneras para que las cosas se puedan hacer en favor de todas y todos. Manuel …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.