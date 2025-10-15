IEEM difunde la cultura político-democrática en espacios culturales

-La ciudadanía que acuda a estos espacios podrá acceder de forma gratuita a diversos ejemplares.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través del Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) participa activamente en distintas ferias del libro, espacios que fomentan el aprendizaje, la participación y la reflexión sobre los valores democráticos, con el propósito de acercar la cultura político-democrática a la ciudadanía.



Por ejemplo, el IEEM participa en la XXV Feria Internacional del Libro Zócalo de la Ciudad de México, que se realizará del 10 al 19 de octubre, en un horario de 11:00 a 21:00 horas; así como en la 10a. Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los días 23 y 24 de octubre, de 9:00 a 19:00 horas, en la Sala Superior del Tribunal, en la Ciudad de México.



Recientemente, el Instituto participó en la Décima Sexta Feria del Libro de las Ciencias Sociales, organizada por El Colegio Mexiquense, A. C., en Zinacantepec; y en la Feria Internacional del Libro del Estado de México en la Plaza de los Mártires, en Toluca, donde compartió con el público sus más recientes publicaciones, investigaciones y materiales educativos, reafirmando su compromiso con la difusión del conocimiento y la participación ciudadana.



Quienes asistan a estos espacios culturales podrán conocer y adquirir sin costo las diversas obras editadas por el (CFDE) del IEEM, entre las que destacan las series Política Electoral Incluyente, Breviarios de Cultura Política Democrática, Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales, así como la Gaceta Electoral del IEEM y la Revista Apuntes Electorales.



Además, los estands ofrecen materiales digitales descargables mediante códigos QR, y la serie infantil “La Rueda de la Democracia”, diseñada para que niñas y niños se acerquen de manera lúdica a los valores democráticos desde temprana edad.