Aprueba UAEMéx anteproyecto de presupuesto 2026 por más de 6 mil mdp

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado subrayó que esta propuesta de reingeniería presupuestal permitirá incrementar los recursos asignados a los 55 espacios académicos de la institución.

Aprobó la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) de manera unánime su anteproyecto de presupuesto 2026 con una estimación total de 6 mil 286.8 millones de pesos, el cual será enviado a la LXII Legislatura para su análisis dentro del Paquete Fiscal estatal.



La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, afirmó que las universidades públicas están llamadas a ampliar su oferta académica y su impacto social, al tiempo que deben construir estructuras financieras sólidas que garanticen una gestión eficiente al servicio de la docencia, la investigación y la promoción de la cultura.



La rectora destacó que el Anteproyecto de Presupuesto 2026, aprobado en esta sesión, representa un ejercicio sin precedentes de transparencia institucional, ya que este, permitirá iniciar de forma anticipada las gestiones necesarias para asegurar los recursos y apoyos que requiere la comunidad universitaria, en cumplimiento con los compromisos establecidos por la Administración 2025-2029.



Zarza Delgado subrayó que esta propuesta de reingeniería presupuestal permitirá incrementar, a partir del próximo año, los recursos asignados a los 55 espacios académicos de la UAEMéx, respondiendo así a las necesidades específicas de sus comunidades.



Mencionó que se destinará un presupuesto histórico a la Secretaría de Ciencia, con el propósito de fortalecer el trabajo del profesorado, ampliar su impacto social y contribuir a la consolidación del derecho humano a la ciencia. También se tienen contemplado la creación de una ambiciosa agenda cultural, que busca acercar las expresiones artísticas y culturales a todos los espacios de la institución.



Zarza Delgado anunció el fortalecimiento del deporte universitario, mediante el incremento de recursos para la participación de estudiantes en competencias y encuentros deportivos.



En cuanto al principio de gratuidad educativa, adelantó que se implementarán soluciones tecnológicas para la reducción de costos, lo que permitirá con el respaldo de los gobiernos estatal y federal ofrecer, por primera vez en la historia de la institución, antologías gratuitas a todo el estudiantado de nivel medio superior.



También informó que entre otras acciones contempladas en este anteproyecto destacan: la mejora del servicio de Potrobús, la adquisición de equipamiento y mobiliario para el personal administrativo, la atención veterinaria a través de campañas de esterilización de pequeñas especies y el impulso de proyectos en las secretarías de Igualdad Sustantiva y Cuidados, así como de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales.



Zarza Delgado hizo un llamado solidario a la comunidad universitaria para apoyar a las poblaciones afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos, e invitó a los universitarios y a la sociedad en general a participar en la colecta de víveres que se lleva a cabo en las instalaciones de la Universidad.