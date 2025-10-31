“Cadillac aún no está para ganar F1 en 2026”: Checo Pérez

-El mexicano es consciente de la situación que enfrenta el equipo debutante para el próximo año.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez regresará a la Fórmula 1 en la temporada 2026 con un gran reto por delante, pues formará parte de Cadillac, que debuta en la categoría y tendrá mucho trabajo por hacer para volverse competitiva, cosa que el piloto ex de Red Bull advirtió recientemente.



En la previa al Gran Premio de México 2025, Sergio Pérez se sinceró sobre las expectativas que debería tener el público en torno a Cadillac y aseguró que la paciencia es clave, además de que estar en los puntos es el objetivo, claramente no se piensa necesariamente en ganar.



“Va a ser difícil el primer año, porque los equipos vienen muy enrolados de todas sus temporadas y nosotros vamos en un proceso, tengo confianza de que va a ser rápido y así será, paso a paso, el equipo tiene un ADN muy competitivo e intentaremos estar en los puntos. Me motiva el espíritu competitivo que hay”, declaró Pérez para TUDN.



Checo Pérez ha hablado constantemente sobre su salida de Red Bull y ahora aseguró que, desde su punto de vista, el equipo sí se equivocó al decidir que saliera y ahora lo que hizo toma más valor, principalmente considerando lo difícil que ha sido para Yuki Tsunoda.



“Sin duda, pero era algo que nadie sabía, que nadie entendía y era muy fácil culpar al piloto de lo que pasaba y era la ruta fácil la escapatoria fácil del equipo. Y cuando ves hoy en día los resultados del equipo que han tenido creo que tiene mucho más valor todos esos años que tuve tanto éxito en Red Bull”, declaró.