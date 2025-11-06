“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal, el acoso ya no debe ocurrir en México”: Sheinbaum

-El acoso sexual sin precedentes sufrido por la mandataria hizo patente la realidad que enfrentan las mexicanas a diario.

En conferencia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el espacio personal de una mujer no debe ser vulnerado, por ello, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el acoso que sufrió el día de ayer en calles del Centro Histórico y puntualizó que lo sucedido no debe ocurrir en nuestro país.



“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país, y no lo digo como Presidenta, sino como mujer, y en la representación de las mujeres mexicanas, no debe ocurrir, nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie, nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces, eso no puede ocurrir”, resaltó.



También informó que le solicitó a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, revisar si el acoso es un delito penal en todos los estados del país, ya que, puntualizó, debe ser un delito penal sancionable. Además, pidió trabajar en una campaña nacional de respeto a las mujeres.



Y es que el incidente, registrado en video, ocurrió cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial. Ella saludaba a simpatizantes por la calle, cuando un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, e intentó besarla en el cuello.



“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado. Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió”, reconoció la presidenta.



Después de tocarla, un guardia presidencial lo apartó, mientras que ella, un tanto confundida, hasta se tomó una foto con su agresor.



El acoso sexual sin precedentes sufrido por la mandataria hizo patente la realidad que enfrentan las mexicanas a diario y desató preocupación por su débil aparato de seguridad, que permite una gran cercanía física de los ciudadanos.



Mujeres, gobernadoras, legisladoras, activistas y periodistas, condenaron el acoso callejero que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de ser tocada sin su consentimiento mientras caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que hicieron un llamado a alzar la voz contra la violencia contra las mujeres.