Isaac Montoya da banderazo de inicio a la construcción de nuevo C4 en La Victoria

-Montoya Márquez colocó la primera piedra del nuevo C4, contará con tecnología de punta.

En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabezó la colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).



Isaac Montoya estuvo acompañado por el titular del C4, Oscar Iván Arenas Sánchez, coordinadores de la Guardia Nacional, representantes del Ejército Mexicano, de la Fiscalía Regional de Naucalpan y autoridades municipales.



El alcalde agradeció el trabajo conjunto en las Mesas de Paz y el apoyo del Suteym Naucalpan, encabezado por Tomás Palomares Parra, para mejorar las condiciones laborales del personal sindicalizado y de seguridad.



Montoya recordó que el Predio La Victoria anteriormente servía para resguardar unidades recolectoras de basura y que, con la nueva obra, se demolerán y reubicarán almacenes, oficinas y sanitarios existentes para dar paso al complejo de seguridad.



Este nuevo y moderno C4 estará ubicado en el Predio La Victoria y sustituirá al actual, que lleva casi 20 años en funcionamiento, además se construirá con tecnología avanzada y espacios funcionales.



Durante el evento, Montoya subrayó que el objetivo es convertir este centro en uno de los más modernos del país, con capacidad para evolucionar hacia un C5 municipal.



Afirmó que su ubicación permitirá una conexión estratégica con todo el municipio.



Montoya Márquez destacó que el nuevo C4 contribuirá a seguir reduciendo los índices delictivos. Así lo señalaron los datos brindados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De acuerdo con los datos, comparando 2024 contra 2025, se reportó una disminución del 32.81% en delitos de alto impacto, es decir, 1,904 casos menos que en el último año de la administración anterior.



Montoya Márquez reiteró que su gobierno impulsa un modelo de seguridad de Proximidad Social, enfocado en recuperar la confianza ciudadana. Informó que 200 nuevos elementos de la Academia de la Guardia Municipal están próximos a graduarse para reforzar las labores de vigilancia.



El nuevo C4 se construirá en una superficie de 3,211 metros cuadrados, estará dividido en cuatro zonas: administrativa, de servicios, de monitoreo y áreas complementarias.



Señalaron que su edificación será rápida gracias al uso de piezas prefabricadas.



Además, confirmaron que el área de monitoreo tendrá 469 metros cuadrados, con 36 estaciones, un site, cinco oficinas y un videowall de alta tecnología para observar en tiempo real las más de 600 cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio.



Contará con dormitorios para mujeres y hombres, comedor, biblioteca, área de lockers, vestíbulo, sala de capacitación y museo archivo. En este mismo espacio se integrarán unidades de Protección Civil, Bomberos y Paramédicos, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.



Montoya afirmó que este proyecto dignificará las labores de la Guardia Municipal al ofrecer entornos modernos y tecnológicos.