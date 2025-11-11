México se congela por entrada de aire ártico

Estas condiciones generarán ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en regiones de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Informó el Servicio Meteorológico Nacional que hoy será un día “muy frío” en la mayor parte del país, debido a la presencia de una masa de aire ártico.



Y es que de acuerdo a estas condiciones generan caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.



Sobre todo por la entrada del frente frío número 13, que ingresará al mar Caribe y dejará de afectar gradualmente a México.



En la Ciudad de México se emitió una alerta para 12 alcaldías ante la presencia de bajas temperaturas, con la emisión de Alerta Naranja para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.



Las alcaldías como Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, tienen alerta Amarilla. El SMN hizo un llamado para proteger a niños, personas de la tercera edad y embarazadas.



En los estados de Hidalgo y Puebla, las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases ante la presencia del Frente Frío número 13, que genera lluvias, descenso de temperatura y posibles heladas en distintas regiones de ambos estados.



En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca informó a través de sus redes sociales sobre los efectos del fenómeno meteorológico y pidió a la ciudadanía tomar todas las precauciones necesarias y estar atentos a nuevos anuncios por medios oficiales.



Mientras que en Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también decidió suspender las clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de la Sierra Norte, Nororiental, los valles de Serdán y Atlixco, así como en la Mixteca y la zona Angelópolis.



Según el comunicado oficial, con la finalidad de salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, recibirán el servicio educativo a distancia asesorados por 99 mil 453 docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.