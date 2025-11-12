Evelyn Salgado recibe en Guerrero a la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas

-Suman esfuerzos para la atención y búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero

En la ruta de seguir reforzando la coordinación en las acciones de atención, acompañamiento y búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión con la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo.



En la reunión, se analizaron las diversas acciones que se han implementado y seguir avanzando de manera conjunta para fortalecer los mecanismos institucionales, siempre con un enfoque humano, sensible y de respeto absoluto a las familias.



En el encuentro estuvieron presentes la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán; el Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, Alejandro García Solorio y el Subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.