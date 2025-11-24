Agradece Veracruz a David Monreal por la ayuda humanitaria brindada por el pueblo de Zacatecas

El gobernador David Monreal subrayó que la solidaridad del pueblo de México volvió a hacerse presente.

A nombre del pueblo de Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila recibió un agradecimiento del Gobierno de Veracruz por el apoyo humanitario que se brindó a las familias afectadas por la reciente contingencia en ese estado.



Al recibir la misiva, que fue entregada por Luis Fernando Cervantes Cruz, director general de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), enviado y mensajero de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, el mandatario estatal destacó el gesto de solidaridad de las zacatecanas y los zacatecanos, quienes enviaron víveres y apoyo en coordinación con otras entidades afectadas, como Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí.



El gobernador David Monreal recordó que, durante el reciente encuentro con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Rocío Nahle manifestó su gratitud a los estados que acudieron en auxilio de Veracruz.



La carta enviada dice lo siguiente: “A nombre del pueblo veracruzano y del mío propio, le manifiesto nuestro profundo agradecimiento por la ayuda invaluable en la pasada contingencia en la zona de la Huasteca. Gracias al apoyo proporcionado, logramos salir adelante en poco tiempo. Le pido haga extensivo al pueblo de Zacatecas nuestro reconocimiento, respeto y profunda gratitud. La hermandad entre los mexicanos se caracteriza por mostrar solidaridad en tiempos críticos y esta vez no fue la excepción. Reciba un abrazo fraterno a la distancia”.



El gobernador David Monreal subrayó que la solidaridad del pueblo de México volvió a hacerse presente, por lo que reiteró su solidaridad con los estados afectados y el compromiso de seguir con su respaldo hasta su total recuperación.