Tijuana es la tercera ciudad con más feminicidios en México

-Se han registrado entre enero y octubre, 28 feminicidios; además, lidera las llamadas por abuso sexual.

La capital de Baja California, Tijuana, sigue siendo la tercera ciudad a nivel nacional con más carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio



Durante el mes de octubre se han registrado 12 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Mexicali ocupa el séptimo lugar, con ocho carpetas de investigación abiertas por el mismo delito.



Con estos datos, Baja California se posiciona como el sexto estado con más feminicidios a nivel nacional, concentrando 28 de las 597 carpetas de investigación abiertas entre enero y octubre del presente año. También se ubicó como el segundo con más investigaciones por mujeres víctimas de homicidio doloso, con 165 casos.



Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que entre los desafíos para atender este delito se encuentran la profesionalización de los servicios forenses y que las autoridades investigadoras cuenten con una perspectiva social y de contexto.



Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno de Baja California, mencionó que existe un avance significativo en las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).



Agregó que el “foco” de la administración estatal actualmente está en la procuración efectiva de justicia, acción que estará a cargo del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).



Según datos del SESNSP, en materia de delitos por violencia familiar, Baja California ocupó el quinto lugar nacional con 13 mil 65 denuncias, y el primero en reportes de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, con 786.