Entrega Ramírez Ponce rehabilitación de la Plaza Cívica de la Escuela Primaria “Ing. Anselmo Camacho”

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce hizo entrega del arcotecho y de la rehabilitación de la cancha de basquetbol en el Fraccionamiento El Porvenir, además de entregar la rehabilitación de la Plaza Cívica de la Primaria “Ing. Anselmo Camacho” en la cabecera municipal



Durante la entrega de la rehabilitación de la Plaza Cívica de la escuela primaria “Ing. Anselmo Camacho”, Ramírez Ponce señaló que esta obra busca ofrecer un espacio seguro, funcional y adecuado para las actividades de la comunidad estudiantil.



Mencionó que los trabajos realizados incluyen la mejora de la red sanitaria, la rehabilitación del mobiliario y la aplicación de pintura en la cancha deportiva, dotando a este espacio de una doble funcionalidad.



Ramírez Ponce señaló que con estas obras se busca el desarrollo físico y social de las niñas y los niños de Lerma. Destacó que este año se han proyectado diversas acciones en beneficio de la educación.



De acuerdo con la ficha técnica, se construyeron 857 metros cuadrados de piso con concreto hidráulico, se reubicaron las líneas sanitarias, se construyeron registros sanitarios, se instalaron dos tableros deportivos de doble propósito (fútbol y básquetbol) y se aplicó pintura en los 857 metros cuadrados.



También se informó que en esa misma escuela continúan los trabajos de impermeabilización de dos mil 500 metros cuadrados de techo.



Agradeció a la supervisora escolar de la zona, María de los Ángeles Miranda Ayala, y destacó el trabajo de los docentes y la directora de la escuela, Olguita Chávez Valdés, reconociendo la calidad educativa de la institución.



Durante el evento, Ramírez Ponce también contó con la presencia de Marisol Monte Martínez, presidenta del sistema DIF de Lerma, así como miembros del Cabildo y funcionarios del gobierno local.



Añadió que los trabajos que se entregaron beneficiarán a 1200 alumnos de la escuela y les permitirá tener un espacio seguro y adecuado para realizar sus actividades.



Finalizó mencionando que estos cambios son gracias al apoyo de todos, por lo que continuarán los fortalecimientos de la infraestructura deportiva en favor del desarrollo social de nuestras comunidades.