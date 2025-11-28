Servicio Militar Nacional será obligatorio a partir de 2026

La Sedena publicó las nuevas reglas de operación del Servicio Militar Nacional, proceso que todos los mexicanos y mexicanas deben realizar cuando cumplen 18 años de edad.

De acuerdo a un documento emitido, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”, señala el documento.



Originalmente, el Servicio Militar Nacional era exclusivo para hombres; sin embargo, desde el 2020 las mujeres también pueden realizarlo. Esta es una de las especificaciones que señalan las nuevas reglas del proceso de “ir a marchar”, entre otras nuevas reglas de la operación.



Aunque el reclutamiento militar para los mexicanos se remonta a los tiempos de la Revolución, este se formalizó ante la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de una preparación castrense en la sociedad civil. r



Actualmente, el Servicio Militar Nacional posee 5 fases: Alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación



Como parte de los cambios que el Servicio Militar Nacional, la Sedena indicó que a partir del año 2026, la fase de adiestramiento se integrará en 13 sesiones sabatinas.



En la convocatoria se podrá leer: “Se le hace una atenta y respetuosa invitación al personal de mujeres que tengan o hayan cumplido 18 años o más, participen de manera voluntaria en las actividades del Servicio Militar Nacional, en los Centros de Adiestramiento a cargo de las Zonas Militares que se encuentran en el interior de la República Mexicana”.