Se publica lista de 43 aspirantes para la titularidad de la FGR

-Serán seleccionadas al menos 10 personas para que se integre la lista que se enviará al Ejecutivo.

La Junta de Coordinación Política, que preside el senador Adán Augusto López Hernández, publicó la lista que contiene los nombres de 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República.



El listado se podrá consultar en el micrositio que habilitó el Senado para atender las bases del proceso: https://convocatoriapublica.senado.gob.mx/034_FGR_25



Será el día de hoy cuando la Junta de Coordinación Política realice la verificación de los expedientes de las personas candidatas y seleccionará al menos a 10 que, por conducto de la Mesa Directiva, pondrá a consideración del Pleno del Senado de la República.



En caso de no obtenerse el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes del Pleno, se realizará de manera inmediata una segunda votación, y si en esta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la misma sesión.



Una vez aprobada la lista de al menos diez candidaturas, se remitirá a la titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que, una vez recibida la lista, dentro de los diez días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.



Después, en la sesión que se dé cuenta al Pleno de la terna enviada por la titular del Ejecutivo Federal, previa comparecencia de las personas propuestas, se designará al o la Fiscal General de la República, por medio del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.



Este proceso constitucional y legal concluirá una vez que la persona que resulte designada y nombrada titular de la Fiscalía General de la República rinda la protesta de ley ante el Pleno del Senado de la República.