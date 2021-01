LA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA

Por Luis Pinal Da Silva

En los últimos meses, en México se ha dado un fenómeno que, aunque se trate de matizar, sigue siendo vergonzante: la violencia contra las mujeres.

Mucho se ha hablado, publicado, condenado y señalado, sobre éste fenómeno que degrada a la sociedad en su conjunto y el terreno político no es la excepción. Hemos transitado un largo trecho donde son recurrentes los ataques en contra de las mujeres, sin que, en el terreno de la realidad, de la voluntad política, se haga algo para frenarlo.

Ahora, toca el turno a Jorge Hank Rhon, precandidato a la gubernatura de Baja California del Partido Encuentro Social, de entrar en escena, al asegurar que si bien le tiene respeto a las mujeres considera que “se les ha bajado un poquito la inteligencia”.

Fue el 26 de enero, cuando el empresario Jorge Hank Rhon se registró como precandidato del partido en cita, donde tuvo un comentario nada congruente al hablar de competir con mujeres para la gubernatura de Baja California.

Expuso que respeta a las mujeres porque tiene madre, esposa e hijas, pero que ya son menos inteligentes, porque ya quieren ocupar puestos de trabajo.

Pero fue más allá, al criticar la paridad de género en las elecciones políticas, dado que los partidos deben postular a 7 mujeres, de las 15 candidaturas a gubernaturas.

Para el mexiquense, el que haya mujeres en la política no le causa nada de gracia y sí deja ver su lado más oscuro al considerar, con sarcasmo, que “hay un montón de mujeres que son mejores que los hombres en casi todos los trabajos y profesiones”.

Esta situación no es nueva, insisto, se da en forma cotidiana y aquí el punto que debe verse – y atenderse – es que no existe un mecanismo que frene a los orangutanes metidos a políticos.

No cabe duda que falta mucho para avanzar como sociedad y, mientras haya especímenes como Jorge Hank Rhon, difícilmente se tendrá algo de qué enorgullecerse. ¿Qué opina Usted amable lector?