Brinda IEEM herramientas de liderazgo a mujeres participantes de la política mexiquense

El encuentro se realizó en el marco de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México (OPPMEM).

Como parte de los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPMEM), la Dirección Ejecutiva de este órgano organizó el Taller Claves feministas para mujeres líderes, a cargo de la investigadora, docente y activista, Dulce Rocío Reyes Gutiérrez.



La Presidenta del OPPMEM y Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, resaltó que los trabajos del OPPMEM se consolidan y fortalecen en cada encuentro. Reconoció que ejercer el liderazgo no es un proceso lineal para las mujeres, pues se enfrentan a estándares patriarcales, estereotipos y roles de género construidos socialmente.



Señaló que, con frecuencia, se sienten presionadas a demostrar constantemente su valía para legitimar el espacio que ocupan en la vida pública. Subrayó que el reconocimiento debe de basarse en las capacidades individuales y no en los sobreesfuerzos que exige una sociedad marcada por las desigualdades.



Pulido Gómez enfatizó que el Taller no se trata de que alguien determine lo que pueden o no hacer, sino de proporcionar las herramientas necesarias para mantenerse fieles a su esencia en cualquier espacio de toma de decisiones.



La Consejera Presidenta estuvo acompañada por la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Martha Patricia Tovar Pescador, integrante de la Dirección Ejecutiva del OPPMEM, y las Consejeras Electorales del IEEM, Patricia Lozano Sanabria y Flor Angeli Vieyra Vázquez.



Reyes Gutiérrez señaló que el taller tuvo como objetivo generar un espacio de confianza, reflexión y acompañamiento, a través de distintas dinámicas y actividades. Destacó que, más allá del conocimiento académico, es fundamental reconocerse como mujeres feministas, compartir experiencias y fortalecer redes de apoyo.



Durante este espacio, las participantes realizaron la dinámica “La Pirámide”, en la que plasmaron en una hoja quiénes son, su historia y sus convicciones. Posteriormente, en equipos compartieron estas experiencias y construyeron una pirámide colectiva como símbolo de que los espacios políticos se edifican de manera conjunta.



El taller permitió abrir un espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva en torno a los liderazgos feministas y al fortalecimiento de la participación política de las mujeres.



Finalmente, las participantes plasmaron sus compromisos en un mural, donde cada una escribió cinco acuerdos para promover liderazgos entrañables en sus espacios profesionales y comunitarios.