Rojo de la Vega inaugura módulo de la agencia de primer contacto

Busca acercar los servicios a la ciudadanía y atender de forma inmediata solicitudes vecinales.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega inauguró el nuevo módulo de la Agencia de Primer Contacto, un espacio que busca acercar los servicios de la demarcación a la ciudadanía y garantizar atención en menos de 24 horas a las solicitudes de vecinas y vecinos.

La mandataria destacó que este proyecto representa una nueva forma de gobernar, cercana y humana, que pone en el centro a la gente.

“Este módulo no es solo una oficina más, es un sueño hecho realidad que surgió de una lucha de años y que hoy nos permite atender de inmediato las necesidades de la población. Aquí nadie se queda sin respuesta: siempre buscamos el cómo sí”, señaló.

Rojo de la Vega reconoció el trabajo de todas las direcciones generales de su Gobierno, que en estos 11 meses de gestión han demostrado compromiso con las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc.

“Lo que queremos es que en estos tres años ustedes tengan lo mejor, y esta Agencia es una herramienta que va a ayudar a que todos los servicios estén en sus manos”, afirmó.

El módulo de la Agencia de Primer Contacto, ubicado en la explanada techada del edificio sede de la demarcación, funcionará como un punto para canalizar peticiones, resolver trámites y atender problemáticas vecinales, fortaleciendo la estrategia de cercanía que caracteriza a la actual administración.

Con el tradicional corte de listón, la alcaldesa reiteró que este gobierno trabaja 24/7 y seguirá construyendo puentes de confianza con la ciudadanía: “Estamos regresando el poder a las manos de la gente y de la mano de ustedes vamos a construir el mejor gobierno que ha tenido la historia de esta alcaldía”, finalizó.

¡SE DAN CON TODO! JALONEOS, GOLPES, ZAPES Y DENUNCIAS EN EL SENADO

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Con acusaciones por traición a la patria, señalamientos como narcos y una serie de golpes entre senadores es como esta sesión terminó …

Buscará México disputar con Estados Unidos los recursos de “El Mayo” Zambada

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La presidenta Sheinbaum instó y retó a “El Mayo” para que revele los nombres de los políticos y funcionarios que estaban coludidos …

Brindan estrategias de seguridad buenos resultados en el país: García Harfuch

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Se han detenido a más de 30 mil 700 personas por delitos de alto impacto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, …

Mara Lezama destaca potencial económico y oportunidades de inversión en Quintana Roo

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Quintana Roo es un territorio probado, rentable y con visión estratégica, afirmó en la exposición “Invierte en Quintana Roo”, en el marco …

Brugada presenta estrategia “Ciudad Circular, Basura Cero para transformar la Capital”

28 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Plantea construir nueva infraestructura para tratamiento de residuos, una gran campaña de separación de residuos en colaboración de los distintos sectores de …

Anuncian jornada de esterilización gratuita en la alcaldía Tlalpan

28 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-La jornada de esterilización gratuita llega para cuidar la salud de tu mascota. Los animales de compañía son considerados seres sintientes que …

Recibe Isaac Montoya reconocimiento de la revista Alcaldes por su labor en Naucalpan

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Expresó su agradecimiento a la revista Alcaldes de México y reconoció su labor por visibilizar el trabajo de los gobiernos locales en …

Delfina Gómez y Marcelo Ebrard buscan atraer más inversiones al Edoméx

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Ambas autoridades destacaron la importancia de sumar esfuerzos para atraer proyectos productivos que fortalezcan el desarrollo regional. La Gobernadora Delfina Gómez sostuvo …

Entrega Delfina Gómez tarjetas “UNIDAS Contigo”, reafirmando su respaldo a las mujeres

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-En la entidad operan 93 UNIDAS y 37 Centros LIBRE que brindan atención integral a las mexiquenses. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez …

Colaboran la UAEMéx y Atizapán por el Bienestar Estudiantil

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La rectora Zarza Delgado subrayó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones educativas y autoridades municipales. La Universidad Autónoma del Estado de …

Recibe Toluca el Premio Alcaldes de México 2025 por su modelo de Ciudad Inteligente

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Con esta distinción otorgada, Toluca se convierte en un referente de innovación gubernamental. El municipio de Toluca fue reconocido con el Premio …

Coordinación con las comunidades, genera buenos resultados: Ramírez Ponce

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Durante su gira de trabajo por diferentes puntos de Lerma, realizó la apertura de lecherías y entrega de un parque. En el …

Entregan reconocimiento a San Mateo Atenco por modelo AHORA

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-El Modelo AHORA, creado en San Mateo Atenco, se consolida como un referente nacional en la lucha contra la violencia de género. …

Messi lleva al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

28 agosto, 2025
Deportes, Destacado

-Con un doblete ante Orlando City, aprovechó la desventaja numérica del rival. El Inter Miami logró aprovechar la ventaja numérica, remontando y …

Kpop Demon Hunters: película no apreciada por Sony y que Netflix volvió un éxito

28 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

Se especula que esta película podría estar dentro de las nominaciones al Oscar. La película Kpop Demon Hunters se ha convertido en …

A LA CDMX NO LA GOBIERNA EL CRIMEN ORGANIZADO: SHEINBAUM

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Señaló que de 2018 a la fecha, la reducción de homicidios en la Ciudad de México es casi de 60 por ciento …

Fernández Noroña justifica su casa de 12 mdp: “La compré a crédito”

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Respondió también a acusaciones de estar ligado con el narco que formuló una comentarista radial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, …

Reciben 16 empresas tequileras certificación “Hecho en México” de la Secretaría de Economía

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Hecho en México es una certificación que emite la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Un total de 16 …

Quintana Roo es el estado con el mayor porcentaje de participación económica del país: INEGI

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional

De acuerdo con el INEGI, en el segundo trimestre de 2025 alcanzó el 67% en población económicamente activa. Quintana Roo es la …

Arrancan Clara Brugada y Claudia Sheinbaum el Primer Ciclo Escolar del Bachillerato Nacional

27 agosto, 2025
CDMX, Destacado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que el Bachillerato Nacional surgió con el objetivo de que ningún joven se quede …

Reconoce Alessandra Rojo el trabajo de mujeres cuidadoras con la segunda entrega de la Tarjeta Violeta

27 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Anunció que solicitará ante el Congreso de la Ciudad de México más recursos para las cuidadoras. La Alcaldía Cuauhtémoc realizó la segunda …

Rinde Fernando Díaz Juárez Informe de Resultados de su gestión

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

El titular del PJEdoméx destacó que los resultados reflejan la entrega de 6 mil 345 personas servidoras judiciales que día a día …

Edoméx con respaldo político absoluto a la presidenta Sheinbaum: Horacio Duarte

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Aseguró que sin recato se apoyará y empujará la agenda legislativa de la presidenta de México. El Estado de México, liderado por …

Más de 45 mil docentes del Edoméx participan en Congreso Internacional

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Se desarrolló durante cinco días en Toluca, Texcoco y Tejupilco. Con gran éxito se realizó el Primer Congreso Internacional de Educación: “Tendencias …

Comienza a reabrir accesos Ciudad Universitaria de la UAEMéx, tras casi 4 meses de paro

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Personal universitario y parte de la comunidad estudiantil retiraron escombros, podaron áreas verdes y habilitaron los accesos. La Facultad de Ciencias Políticas …

Anuncia Isaac Montoya operativos contra “chelerías” y más inversión para obra pública y agua

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex

También se modificará la inversión del Plan Hídrico de 103 a 113 millones de pesos, en pro de la reingeniería y el …

Refuerza Metepec seguridad con instalación de nuevas cámaras de videovigilancia

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex

El alcalde Fernando Flores mencionó que las cámaras instaladas se suman a las 700 ya existentes . El presidente municipal visitó los …

Detienen a exservidor público del Trijaem investigado por abuso de confianza

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Justicia

Omar “N”, en conjunto con otras personas habría realizado 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 …

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac

27 agosto, 2025
Deportes, Destacado

El piloto mexicano compartirá equipo con Valtteri Bottas a partir de 2026. Checo Pérez (Guadalajara, 35 años) prolongará su trayectoria como piloto …

Sting es demandado por sus excompañeros de The Police por derechos de autor

27 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

El guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland no tenían otra alternativa que ir a juicio, según una fuente citada por …

CELEBRA SHEINBAUM CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE BANXICO

26 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Reconoció a la institución como un guardián de estabilidad y garante de la soberanía económica de México. En el marco del 100º …

SCJN tendrá para operar más de 300 millones de pesos

26 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Entre el 2 de enero 2023 y hasta junio pasado se habían generado ahorros a través de los programas implementados. La SCJN …

Senado ha tenido un año productivo e intenso: Fernández Noroña

26 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Adelanta que en la última sesión de la Comisión Permanente se abordará la irresponsabilidad de pedir la intervención de Estados Unidos en …

Transforma Ricardo Gallardo la movilidad con obras históricas en San Luis Potosí

26 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-El mandatario estatal pone en marcha infraestructura carretera que reducirá tiempos de traslado y dinamizará el desarrollo económico El gobernador de San …

Clara Brugada anuncia acciones para fortalecer la Alerta De Género en CDMX

26 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Entrega las primeras 30 patrullas de la Policía de Género, que aumentarán a 73 para diciembre, y contarán con 438 elementos de …

Tabe reporta avance del 82% en antibaches en Miguel Hidalgo

26 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-El operativo Verano Seguro reportó saldo blanco en robo a casa-habitación y los delitos de alto impacto bajaron 50% durante ese periodo. …

Con estrategias de seguridad se redujo 49% el robo de vehículos en Edoméx: Delfina Gómez

26 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En la entidad se trabaja con acciones conjuntas para brindar seguridad a las y los mexiquenses. A 152 días de la implementación …

Edoméx alcanza lugar 13 nacional en acuacultura

26 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-GEM entrega más de 200 mil crías de carpa a productores de San Felipe del Progreso. El impulso que ha dado el …

Será Edoméx sede de olimpiadas para adultos mayores

26 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizarán los días 28 y 29 de agosto en la Ciudad Deportiva, en el municipio de Zinacantepec. Con el objetivo de …

Planteles de la UAEMéx retoman clases presenciales

26 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Los planteles de Artes Escénicas, Odontología y FAPUR ya iniciaron sus clases, mientras que Derecho y Artes lo harán a próxima semana. …

