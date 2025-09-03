Asiste Evelyn Salgado a la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación

-La gobernadora de Guerrero reconoce la apertura de la Corte al pueblo de México

En un momento histórico en la vida democrática del país, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, asistió a la sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por primera vez este máximo tribunal abrió sus puertas al pueblo de México.



“Con la toma de protesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, junto con las ministras y ministros que integran este máximo tribunal, inicia una nueva etapa en la defensa de la Constitución y en la garantía de los derechos de todas y todos”, comentó la mandataria guerrerense.



La mandataria guerrerense expresó sus mejores deseos al Magistrado Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, así como a las ministras, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra; a los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García, quienes a partir de este día tendrán la responsabilidad histórica de impartir justicia con apego a la Constitución.



“Mi más sincera felicitación y reconocimiento a la Suprema Corte, pilar de nuestra democracia y del Estado de Derecho en México”, afirmó la gobernadora.



Luego de que las y los ministros electos rindieran protesta en el Senado de la República, Evelyn Salgado, reconoció como un acto histórico y de transformación la apertura de las puertas Corte de la Nación al pueblo de México.