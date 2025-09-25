¡Se quemaron los Rayados! Toluca los golea 6-2

Con mucha autoridad los Diablos mostraron que están enfocados en el liderato.

No quedó a deber el encuentro de la Jornada 10 de la Liga MX, y es que el campeón Toluca y los Rayados de Monterrey, no solo cumplieron con las expectativas, convirtiéndose en el mejor duelo del Apertura 2025 hasta el momento, con los dos equipos buscando ir al frente en todo momento.



Y es que desde el arranque del juego, tanto local como visitante buscaron ir al frente. En un ambiente totalmente escarlata y con la grada entregada por completo, los Rayados silenciaron una Bombonera en el minuto 10, luego de que Jesús Tecatito Corona disparó al marco de Hugo González y este al rechazar el balón dejó solo a Germán Berterame quien solo la empujo.



Pero 10 minutos después, una falta dentro del área de Hugo, causó que el silbante marcara un penal en contra. El capitán de Rayados, Sergio Ramos, tomó el balón y se perfiló a disparar, errando de manera garrafal su disparo, gracias a un cobro a lo ‘panenka’ que fue adivinado por González.



Esta situación la aprovecharon los Diablos que se volcaron al frente con todo y el apoyo de sus fanáticos que se dieron cita pese a la tormenta eléctrica, finalmente, el destino fue justo y gracias a un testarazo de Jesús Ángulo, los locales empataron el juego al minuto 23. La cosa no quedó ahí, pues la fiesta solo comenzaba.



Tras un contragolpe perfecto orquestado por una recuperación de Franco Romero, Alexis Vega y Paulinho dieron cátedra de una triangulación en los linderos del área, terminado en un auténtico golazo para el campeón de goleo, Paulinho al minuto 25. El tercer gol solo tardó unos minutos, ya que al 34, Nico Castro puso el 3-1 gracias a una asistencia de Alexis Vega.



Rayados tuvo una última iluminación en el campo al minuto 39, cuando un centro preciso de Érick Aguirre, fue rematado por Óliver Torres, colocando la esférica en la parte alta de la escuadra derecha de la portería local. Desafortunadamente para Monterrey, una vez más Vega y Paulinho se juntaron y con otro golazo cerraron uno de los mejores primeros tiempos de la liga y un abultado 4-2.



A pesar de que Monterrey no dejo de ir al frente, Toluca no dio un solo espacio y también siguió atacando, y siete minutos después de iniciar la segunda mitad, Paulinho cerró su noche perfecta y marcó un triplete al vencer al guardameta uruguayo, Santiago Mele.



La Bombonera entre cánticos y saltos, despidió a su equipo con un último y sexto gol de Nico Castro, dejando una de las noches más memorables de la Liga MX, donde Toluca demostró porque es el campeón y por qué es candidato una vez más al título.