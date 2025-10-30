Mexicaltzingo y GEM trabajan para controlar población de animales en situación de calle: Saray Benítez

Durante la reunión Benítez Espinosa señaló que en Mexicaltzingo todos están listos para sumarse a esta importante estrategia que es impulsada por la Gobernadora Delfina Álvarez.

Saray Benítez Espinosa, presidenta municipal de Mexicaltzingo, se reunió con la titular de la Cepanaf, la Dra. Alma Diana Tapia Maya, con quien platicó de la Estrategia CERA, que se encuentra enfocada en el control de la población de animales de compañía en situación de calle.



Durante la reunión Benítez Espinosa señaló que en Mexicaltzingo todos están listos para sumarse a esta importante estrategia que es impulsada por la Gobernadora Delfina Álvarez en el Edoméx.



“Estamos seguros de que Mexicaltzingo se convertirá en un referente de resultados positivos en esta noble causa.”



Reiteró que en Mexicaltzingo, todos tienen una enorme disposición, voluntad y compromiso para sumar esfuerzos y lograr que este programa sea un verdadero éxito.



Poco después Benítez Espinosa se reunió con adultos mayores de la Casa de Día del Adulto Mayor, a quienes acompañó a aquellos que se encontraban celebrando sus cumpleaños.



“Cada sonrisa, cada historia y cada abrazo nos recuerdan la importancia de reconocer y valorar a quienes han construido con su esfuerzo y sabiduría nuestra comunidad”, señaló ante los adultos mayores.



Y reafirmó que su gobierno continuará trabajando incansablemente para brindarles espacios llenos de cariño, convivencia y bienestar.