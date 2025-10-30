GEM y DIFEM “cobijan” a 92% de municipios del Edoméx

-Benefician a familias vulnerables en la zona centro-norte, nororiente, sur y oriente; se incluyen municipios aledaños a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Para proteger la salud de las y los mexiquenses ante las bajas temperaturas, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), inició la entrega de 40 mil cobertores para cobijar a habitantes de 115 municipios de la entidad, lo que representa el 92 por ciento del territorio estatal, con el arranque de la Jornada Invernal 2025.



El programa dio inicio en la comunidad Río Frío, en Ixtapaluca; este año el Gobierno estatal amplió la entrega en favor de grupos vulnerables, superando los 29 mil cobertores entregados el año pasado, con el objetivo de procurar hogares mexiquenses más cálidos.



Por instrucciones de Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, personal de Enlace y Vinculación Regional realizará la entrega de este apoyo, particularmente en las comunidades más alejadas y en favor de los sectores que presentan mayor vulnerabilidad, como son niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.



Cabe señalar que cada cobertor tiene una medida de 1.60 por 2.10 metros elaborado en tela 100 por ciento de poliéster, lo que resulta útil como prenda protectora contra el frío.



Los cobertores serán distribuidos de forma equitativa en la zona centro-norte, nororiente, sur y oriente de la entidad, en los que se incluyen municipios aledaños a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.



Con acciones como esta, el Gobierno mexiquense reitera su compromiso con el bienestar de los mexiquenses que requieren apoyo para mejorar su calidad de vida para un mejor desarrollo.