Samuel García logra 4 billones de dólares más de inversión para NL

-Los proyectos generarían más de 4 mil empleos para su construcción y más de 250 plazas permanentes.

Como parte de su gira de trabajo por la CDMX, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda logró una inversión de 4200 millones de dólares para Nuevo León.



La inversión la realizó el grupo energético COX, que adquirió Iberdrola México, los cuales buscarán invertir en nuevos parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica de Monterrey.



“La empresa COX llega a Nuevo León con una inversión muy importante de más de 4 billones de dólares y me dicen que muy probablemente van a poner ahí su Head Quarter próximamente. Proyectos muy interesantes desde energía, desalinizar agua, el reciclaje o él reusó del agua y gas”, señaló el Gobernador.



El Mandatario estatal ofreció el apoyo para los inversionistas al señalar que el mejor lugar para invertir en México es Nuevo León, y al ser la entidad, la capital industrial de América Latina.



Acompañado de la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, señaló que los proyectos de inversión para generar energías limpias siempre tendrán el apoyo del Estado, al compartir la visión verde que hoy tiene Nuevo León.



Por su parte, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de COX dijo que los proyectos de inversión que se contemplan para la entidad generarían más de 4 mil empleos para su construcción y más de 250 trabajos permanentes.



“Queremos ser parte de ese crecimiento, subirnos a ese carro y poder ser un granito de arena para dar solución también a la necesidad de agua y de energía que tienen para que continúen creciendo”, apuntó Riquelme.