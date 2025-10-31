Rehabilitan en Naucalpan parque y deportivo El Tepetatal

-Esta amplia zona abandonada ahora es apta para la convivencia familiar y deportiva.

El Gobierno de Naucalpan llevó las Huellas de la Transformación al Parque el Tepetatal, en la colonia Balcones de Chamapa, donde se realizaron mejoras como la colocación de luminarias y deshierbe en una amplia zona abandonada que ahora es apta para la convivencia familiar y deportiva, previamente el alcalde Isaac Montoya Márquez asistió a la Mesa de Paz y las Jornadas por la Paz, que se realizaron en este deportivo, donde decenas de jóvenes desarrollaron la temática semanal con clases de defensa personal.



De esta manera, dijo se atiende la atención a las causas que generan la violencia, estrategia desarrollada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se desarrolló con actividades como Taekwondo, box y hasta exhibiciones del equipo de tocho flag con jugadoras y jugadores de la Prepa 24 y los Conalep 1 y 2. También, elementos de la Academia, presentaron técnicas de control hacia un agresor.



Refirió que tras la visita en el aniversario de la Prepa 24, junto con el profesor Eliodoro y con el apoyo de toda la comunidad de esta prepa, que es la más grande del Estado de México, hay un compromiso hacia las y los jóvenes, de un entorno que sea digno.



Destacó la transformación de los alrededores de la Preparatoria Oficial 24 y el Tepetatal, así como el rescate del módulo de policía que se encuentra en este lugar se convertirá en un C2 de vigilancia para dar mayor seguridad a los estudiantes, deportistas y vecinas y vecinos.



En presencia de servidores públicos municipales, el deportista local, Jesús González, tomó la palabra para reconocer ante las y los vecinos el trabajo del presidente municipal y comentó que todos deben contribuir con barrer sus calles, cuidar sus colonias y tener un ambiente de respeto entre todas y todos. El deportista le obsequió una medalla de reconocimiento y también un reloj decorado que bautizó con el nombre de Reloj de la Patria.



Por su parte, el Director de la EPO 24, Heliodoro Caneda Villa, reconoció el liderazgo del alcalde y dijo que está demostrando con voluntad de trabajo y su labor diaria que busca beneficiar a las y los naucalpenses.