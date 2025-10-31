ASESINAN A CONDUCTOR EN CUAUTITLÁN IZCALLI; AGRESOR HUYÓ EN MOTOCICLETA

Un automovilista fue asesinado a balazos la mañana del jueves en la comunidad de El Sabino, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de ser alcanzado por un hombre armado que viajaba en motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía un vehículo Aveo color plata por la calle Río Córdova, cuando el agresor se le emparejó a la altura de la calle Contreras y disparó en repetidas ocasiones contra la ventanilla del conductor.

Los impactos de bala alcanzaron el rostro del automovilista, quien, pese a estar herido, logró avanzar algunos metros antes de que el auto se detuviera. El responsable escapó en una motocicleta negra de baja cilindrada, perdiéndose entre las calles de la zona.

Vecinos dieron aviso a las autoridades y, al llegar, paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias periciales y el levantamiento de indicios balísticos.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por homicidio doloso y continúan con las labores para identificar y detener al responsable.