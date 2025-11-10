Operativo Restitución aseguró 1114 inmuebles en Edoméx

-Del total de inmuebles, 578 casas habitación han sido devueltas a quienes han acreditado legalmente su propiedad.

A través de acciones de la Operación “Restitución”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 1,114 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del territorio estatal.



Como parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, del mes de abril, cuando inició la Operación “Restitución”, a la fecha, han permitido que, del total de los inmuebles asegurados, 627 hayan sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.



En el periodo que comprende del 1 al 9 de noviembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 14 municipios consistentes en 13 técnicas de investigación de cateo y 23 inspecciones en donde fueron aseguradas 36 propiedades, de las cuales, 27 fueron casas habitación, 8 predios y un local comercial.



Durante este despliegue operativo se detuvo a una persona, misma que fue presentada ante el Agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.



De los 627 inmuebles devueltos hasta el momento, 578 de ellos son casas habitación, 46 predios y dos inmuebles dedicados a locales comerciales. El representante social continúa recibiendo documentación con la que los legítimos dueños acrediten la propiedad con el fin de concretar su restitución.



Desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución”, se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.



Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del Gobierno del Estado de México a través de la SSEM.