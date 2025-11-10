GEM prepara programa médico especializado para personas de la diversidad sexual

Iniciará en enero de 2026 con servicios gratuitos de medicina preventiva, detección de infecciones de transmisión sexual y salud mental, garantizando atención libre de estigmas, discriminación y barreras, a través de la capacitación del personal médico.

En línea con la política humanista e incluyente que impulsa la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, la Secretaría de Salud estatal pondrá en marcha, a partir de enero de 2026, un programa integral de atención médica dirigido a personas de la diversidad sexual, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud pública desde una perspectiva de respeto, igualdad y derechos humanos.



El proyecto contempla consultas gratuitas de medicina preventiva, detección de infecciones de transmisión sexual (ITS’s), vacunación, atención psicológica y orientación en salud mental, así como talleres, ferias y jornadas médicas que se llevarán a cabo en los 125 municipios mexiquenses.



Para garantizar una atención adecuada y sin discriminación, se incorporarán equipos especializados del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), y se impulsará la capacitación del personal médico y administrativo, con el propósito de promover servicios empáticos, libres de estigmas y con enfoque de derechos humanos.



Estas acciones fueron definidas durante la Mesa de trabajo “Acciones de salud dirigidas a la Población LGBTTTIQA+”, encabezada por autoridades de la Secretaría de Salud, el ISEM y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), junto con colectivos de la diversidad sexual.



Durante el encuentro, se acordó diseñar materiales informativos y campañas de sensibilización que fortalezcan la cultura del respeto y prevengan la violencia en los espacios de salud. Asimismo, se resaltó la importancia de sumar esfuerzos interinstitucionales para garantizar el trato digno y la atención equitativa en todas las unidades médicas del estado.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México trabaja por el bienestar, la inclusión y la igualdad de todas las personas, fortaleciendo un sistema de salud más cercano, humano y respetuoso de la diversidad.