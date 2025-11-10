Rojo de la Vega inicia gira de rendición de cuentas “Cuauhtémoc late como nunca”

-Anunció una iniciativa para revisar el esquema de distribución presupuestal a las alcaldías de la Ciudad de México.

Luego de rendir su Primer Informe de Actividades, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega inició una gira de rendición de cuentas en la Coordinación Territorial Guerrero–Tlatelolco–San Simón, donde ante más de mil vecinas y vecinos presentó un balance de lo que ha sido el primer año de gobierno en Cuauhtémoc.



El encuentro se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, donde la titular de la demarcación reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano, transparente y con resultados verificables.



La alcaldesa destacó los avances logrados en materia de seguridad, con la reconexión total de las cámaras de videovigilancia y la dignificación de los módulos policiales.



Recordó que la estrategia de prevención y atención integral ha permitido reducir los delitos de alto impacto, incluidos los feminicidios, y fortalecer la red de atención a mujeres víctimas de violencia.



Asimismo, informó que su administración ha recuperado más de 30 mil metros cuadrados de espacio público, retirado vehículos en abandono y estructuras ilegales, además de mejorar los entornos con la rehabilitación de parques, banquetas y alumbrado público.



Ale Rojo de la Vega explicó que el gobierno local ha implementado programas de atención directa como Alcaldesa en tu casa y la Agencia de Primer Contacto, cuyo objetivo es responder solicitudes ciudadanas en menos de 48 horas.



“Servir no es un favor, es una obligación. En Cuauhtémoc las promesas se cumplen”, señaló.



La alcaldesa reiteró la necesidad de fortalecer la autonomía financiera de las alcaldías y anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para revisar el esquema de distribución presupuestal.



“Vamos a proponer que parte del predial, del agua y de los impuestos que se generan en Cuauhtémoc regresen a nuestras calles, parques y luminarias. “Cada peso debe verse reflejado en la vida de la gente”, puntualizó.



Finalmente, la mandataria subrayó que Cuauhtémoc se ha convertido en una referencia de gestión local, participación ciudadana y trabajo en territorio.



En los próximos días, la alcaldesa continuará con este ejercicio de rendición de cuentas en las distintas coordinaciones territoriales de la demarcación, con el propósito de mantener el diálogo directo con las y los vecinos y dar seguimiento a los compromisos asumidos durante el primer año de gobierno.