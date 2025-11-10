En CDMX programa “La Noche es de Todos” inspecciona 23 establecimientos con horario nocturno

A través de SECGOB, en conjunto con la SSC, la SGIRPC e INVEA, se realizó la inspección de 23 establecimientos.

Durante el fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del operativo “La Noche es de Todos”, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México. El programa busca garantizar la sana convivencia nocturna en la capital mediante la revisión de espacios seguros para todas y todos.



A través de SECGOB, en conjunto con la SSC, la SGIRPC e INVEA, se realizó la inspección de 23 establecimientos con horario nocturno, los cuales terminaron con saldo blanco y sin incidentes.



Durante esta jornada se visitaron diversas colonias en las alcaldías Coyoacán, Xochimilco y Cuauhtémoc. Como resultado del operativo, se verificaron 13 establecimientos, cinco más fueron suspendidos y cinco clausurados. Además, ocho personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por romper los sellos de suspensión de sus establecimientos.



Dentro de estas acciones, también se clausuraron dos espacios donde se llevarían a cabo fiestas clandestinas, en las colonias Roma Norte y Obrera, los cuales no contaban con los permisos necesarios para su realización. En dichos lugares se encontraban menores de edad, y en uno de ellos el inmueble presentaba daños estructurales, por lo que fue revisado por personal de la SGIRPC, ya que representaba un riesgo para las y los asistentes. Asimismo, se encontraron indicios de consumo y venta de droga.



Las distintas dependencias que colaboran en el dispositivo seguirán trabajando de manera coordinada para atender denuncias relacionadas con la venta de alcohol a menores, exceso de ruido, disturbios y otras operaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la ciudadanía.



Con el fin de asegurar una vida nocturna, sana y respetuosa, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, refrenda su compromiso de impulsar el comercio legal y seguro, en beneficio de todas y todos.