En México, la falta de denuncia de delitos llegó a 92.4% en la pandemia

Lo anterior consta en el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 , presentado este miércoles por el World Justice Proyect, en el que se constata que la cifra negra de delitos (los que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación) alcanzó 92.4% a nivel nacional.

