Portugal se convierte en campeón del Mundo Sub-17

La Copa del Mundo Sub-17 llegó a su fin y, luego de grandes juegos, las nuevas generaciones del futbol mundial demostraron su alta calidad y el amplio talento que hay a lo largo del mundo, destacando la generación de la Selección de Portugal, que se coronó como campeona del torneo.



La selección lusa llegó por primera vez en su historia a una final del Mundial Sub-17, donde lograron obtener el tercer lugar de esta justa mundialista.



Comandada por Manuel Albino Morim Maçães (Bino), los jóvenes de la selección lusa lograron levantar su primer título mundial en la categoría Sub-17, dejando grandes promesas dentro del rectángulo de juego.



Los portugueses liderados por Anísio Cabral y José Neto, superaron a la dura Selección de Austria, en una final que si bien no estuvo llena de goles, si tuvo de todas las emociones, además de un dramático final dentro del área chica de Portugal.



En el duelo disputado en el Estadio Internacional Khalifa, portugueses y austriacos se disputaron la gloria eterna en la categoría Sub-17, donde ambos arqueros fueron los grandes protagonistas.



Las acciones empezaron temprano en el partido; al minuto 8 un trazo largo encontró a João Aragão y el juvenil disparó de volea; sin embargo, la defensa de Austria impidió que el balón llegara al área y así evitar la primera llegada de Portugal.



Las redes se movieron por primera y única vez en el minuto 32, gracias a un potente remate de Anísio Cabral, quien no desaprovechó y, solo frente a la portería de Posch, solo empujó la pelota y de este modo marcó el tanto de la victoria histórica para la Selección de Portugal.



Austria no bajó los brazos durante el segundo tiempo; sin embargo, su futbol ofensivo no fue suficiente y se quedó en la orilla, con un remate al palo al minuto 85 y uno más que se fue desviado ya en el descuento.



Con esta victoria, Portugal se une a las naciones campeonas del mundo, logrando su primera estrella en las lejanas tierras de Qatar y dando un golpe de autoridad en la mesa, demostrando que la generación de jugadores que está por llegar promete llevar lejos a la nación lusitana.