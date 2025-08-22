Celebra Evelyn Salgado a las y los bomberos de Guerrero

-La gobernadora reconoce la valentía y entrega del heroico cuerpo de bomberos en su día

Con el reconocimiento a su labor y valentía, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró el Día de la y del Bombero con integrantes del heroico cuerpo del estado, reiterando su compromiso de seguir fortaleciendo su labor con más y mejores herramientas que permitan mejorar su operatividad en beneficio de las familias guerrerenses.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en Chilpancingo, bomberos y bomberas de todas las regiones de Guerrero se dieron cita para participar en este encuentro y convivio encabezado por la mandataria estatal, donde se destacó la labor, esfuerzo y entrega diaria del personal ante situaciones de emergencia.

Evelyn Salgado reconoció el papel fundamental que desempeñan las y los bomberos, no solo en la atención a los incendios forestales, sino también en contingencias mayores como los huracanes Otis, John y Erick, donde su intervención oportuna y compromiso lograron evitar muchas pérdidas humanas.

Durante el evento, acompañada del secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, la gobernadora hizo entrega de reconocimientos y menciones honoríficas a hombres y mujeres por su trayectoria, disciplina y desempeño durante las emergencias más recientes.

Salgado Pineda reiteró que su administración mantendrá el respaldo firme a este cuerpo de emergencia, asegurando que su labor jamás pasará desapercibida para su gobierno y seguirá reflejando su respaldo en los recursos.

“Ustedes, sin pensarlo, anteponen su integridad física por la del pueblo; incluso hay quienes han dado su propia vida para salvar a los demás. Son nuestros héroes y nuestras heroínas, y siempre contarán con este gobierno”, resaltó Salgado Pineda.

CDMX ES LA ENTIDAD CON MAYOR NÚMERO DE DESAPARECIDOS: MÉXICO EVALÚA

22 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Señalan que este aumento es por el deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales. …

Se detuvieron 14 integrantes del CJNG por acopio y tráfico de armas: García Harfuch

22 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Destacó la detención de Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva. Omar García Harfuch, titular de la …

Clara Brugada inaugura programa “OTOCH” para la rehabilitación de unidades habitacionales

22 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-El programa consiste en tres acciones: Transformación con unidad para el mantenimiento mayor a 600 unidades, Mantenimiento menor a 400, e impulso …

Se capacita en MH a las mujeres en oficios no tradicionales: Tabe

22 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Enseñarán oficios como electricidad, plomería, reparación de motocicletas y marketing digital a 250 mujeres. Con la finalidad de empoderarlas y darles mayor …

En Toluca van a la baja los delitos de alto impacto: Ricardo Moreno

22 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Reitera alcalde que se trabaja para consolidar a la ciudad capital como un lugar seguro para todas y todos El Presidente Municipal …

Edoméx lidera generación de empleos, creando más de 138 mil puestos: Delfina Gómez

22 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Atrae Estado de México 140 mil 155 millones de pesos de inversión de septiembre de 2023 a julio de 2025. El Estado …

Inaugura Delfina Gómez nuevo Centro Libre en Villa de Allende

22 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-En Edoméx operan 37 Centros Libre, en donde se ofrecen talleres, cursos, orientación y pláticas gratuitas. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró …

Reactivará la UAEMéx la Dirección de TIC tras acuerdos con estudiantes

22 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Se busca mejorar la gratuidad educativa y fortalecer la participación estudiantil en la universidad. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) …

Algunas vialidades en Metepec se encuentran concesionadas: Fernando Flores

22 agosto, 2025
Destacado, Edomex

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, respondió a los cuestionamientos de la falta de atención en algunas vialidades de área …

Entregan Isaac Montoya y Suteym remodelación de la Unidad Administrativa Baden Powell en Naucalpan

22 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señalaron que la ciudadanía merece un gobierno a la altura de su pueblo, y este es posible si mantenemos la unidad entre …

FGJEM realiza 26 cambios a su estructura mediante programa de rotación

22 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Justicia

Estos nombramientos también impactan en nueve Fiscalías Regionales. Desde marzo de 2022, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), …

México brilla en clavados en los Panamericanos Junior

22 agosto, 2025
Deportes, Destacado

Está a punto de concluir la competencia, los clavados fue la disciplina más laureada hasta el momento. La selección mexicana de clavados …

Se unen idols del K-Pop y estrellas globales de la música en Kpopped

22 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

Este nuevo reality reunirá grupos surcoreanos y artistas como J Balvin, Spice Girls y Boy George. El mundo de la música se …

1 DE CADA 4 NIÑAS ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL: ONG

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Se anunció que se lanzará un catálogo gratuito de recursos pedagógicos, didácticos y de capacitación dirigido a directivos, docentes, familias y cuidadores. …

Avanza peso mexicano contra el dólar; espera minutas de la FED

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Tras dos jornadas consecutivas con pérdidas, la divisa mexicana ganó terreno. El peso mexicano se apreció contra el dólar en la sesión …

Se incrementaron 7.9% los gastos de salud en familias mexicanas

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional

En promedio, cada hogar en México desembolsó 1,605 pesos trimestrales de su ingreso corriente para cubrir necesidades de salud, como chequeos, estudios, …

Quintana Roo impulsa la economía azul para proteger y regenerar la biodiversidad: Mara Lezama

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Inaugura el Tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul, donde exhortan a los participantes a construir acuerdos que generen políticas públicas …

Clara Brugada anunció la detención de 13 personas relacionadas con el Caso Ximena Guzmán y José Muñoz

21 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Expresó su agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer el trabajo conjunto La …

Se unen alcaldía Cuauhtémoc y UNAM en jornada de bienestar animal en el parque El Pípila

21 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Con especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, se brindaron servicios gratuitos y orientación en materia de …

Edoméx lanza ofensiva para erradicar la extorsión: Horacio Duarte

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-“Denunciar es resistir”; se impulsa en Edoméx alianza ciudadana contra la extorsión, el enemigo silencioso de la inversión. En el Estado de …

“El medio ambiente es prioridad en Edoméx”: Delfina Gómez

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se entregaron 18 distinciones en 16 categorías a personas, niñas y niños que protegen bosques, restauran ecosistemas y cuidan a los seres …

En Edoméx 1.9 millones de personas superan la pobreza: INEGI y CIEPS

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Más de 900 mil mujeres mejoraron sus condiciones de vida; 375 mil personas superaron la pobreza extrema. La política social impulsada por …

Presenta rectora Patricia Zarza su plan de 140 días para atender demandas estudiantiles

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Esta estrategia surgió tras largos diálogos con la comunidad estudiantil de la UAEMéx. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó …

Municipios del Valle de Toluca redoblan esfuerzos en seguridad y el bienestar de la población: Ricardo Moreno

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Propone Ricardo Moreno más operativos, botones de pánico y campañas contra la extorsión Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de …

Supervisa Isaac Montoya renovación urbana en El Pico y la Pala

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La avenida Colinas de San Mateo será un Sendero Seguro y Luminoso al ser un punto importante de encuentro de varias comunidades. …

GEM entregó unidades deportivas en Jocotitlán y Acambay

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Forman parte del Programa de Obra Pública del gobierno estatal que ha recuperado espacios para el esparcimiento familiar. La Gobernadora Delfina Gómez …

Se vive noche de terror en partido entre Independiente y U de Chile

21 agosto, 2025
Deportes, Destacado

La Conmebol informó que decidió cancelar el partido. Aficiones de ambos equipos se enfrascaron en una pelea campal, la Conmebol suspende partido …

Sufre Katy Perry descarga eléctrica durante show

21 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

La cantante ha sufrido de varios percances durante su gira “The Lifetimes Tour 2025”. Parece que la gira “The Lifetimes Tour 2025” …

FRAUDES CIBERNÉTICOS CON IA PROVOCAN PÉRDIDAS POR 20 MIL MDP

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Para 2025, se proyecta un incremento del 70% en el uso de malware móvil, lo que podría ubicar a México como el …

La transformación digital acelera una crisis energética en México

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La energía es el nuevo combustible del desarrollo. Entre más avanza la transformación digital más rápido se rezaga la infraestructura que la …

Se abastecerán 15 millones de medicamentos mediante Rutas de la Salud: Sheinbaum

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Se busca avanzar y mejorar el sistema de salud del IMSS Bienestar. 10,497 paquetes de medicamentos serán entregados antes del sábado 23 …

Mara Lezama inauguró proyecto JITUR; espacio que innovará el turismo desde la visión juvenil

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Proyecto JITUR le abre el camino a la juventud, con espacios para sus proyectos turísticos y desarrollar nuevas ideas A fin de …

Entrega Clara Brugada videocámaras y tótems, convirtiendo a la CDMX en la ciudad más videovigilada de América

20 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Con esta incorporación tecnológica, la Ciudad de México tendrá más de 113 mil videocámaras instaladas a lo largo y ancho de su …

Encabezó Rojo de la Vega retiro de vehículos “chatarra” en Santa María la Ribera

20 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Continúan operativos para el retiro de estas unidades, que representan un riesgo para vecinas y vecinos; van más de mil 400 en …

Manuel Vilchis abandera inicio de obras en el Barrio de San Miguel

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En Zinacantepec se trabaja de manera cercana y constante para resolver las demandas que por muchos años habían esperado ser escuchadas. El …

Se refuerza la salud en Edoméx; se distribuirán más de 2 millones de medicamentos: Delfina Gómez

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Arrancan las Rutas de la Salud con 35 unidades que abastecerán a más de mil clínicas del IMSS-Bienestar en los 125 municipios …

GEM combate extorsión para garantizar inversión: Horacio Duarte

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló Duarte Olivares que en Edoméx se ha registrado una disminución histórica del 14% en delitos contra las empresas. “Tenemos que acabar …

Inicia la UAEMéx censos de laboratorios en la Facultad de Ciencias Agrícolas

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Este diagnóstico permitirá identificar con precisión las necesidades de infraestructura y equipamiento. Encabezó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de …

Toluca fortalece modelo de prevención contra la corrupción: Ricardo Moreno

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Se firmó un convenio entre la capital y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, además se destacaron los …

Inauguran la Unidad de Atención Primaria a la Salud Mental y Adicciones de San Mateo Atenco

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Ana Muñiz Neyra puso en marcha la estrategia “Unidos por la vida”, diseñada para prevenir y atender la conducta suicida y el …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

