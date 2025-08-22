Celebra Evelyn Salgado a las y los bomberos de Guerrero

-La gobernadora reconoce la valentía y entrega del heroico cuerpo de bomberos en su día

Con el reconocimiento a su labor y valentía, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró el Día de la y del Bombero con integrantes del heroico cuerpo del estado, reiterando su compromiso de seguir fortaleciendo su labor con más y mejores herramientas que permitan mejorar su operatividad en beneficio de las familias guerrerenses.



Desde las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en Chilpancingo, bomberos y bomberas de todas las regiones de Guerrero se dieron cita para participar en este encuentro y convivio encabezado por la mandataria estatal, donde se destacó la labor, esfuerzo y entrega diaria del personal ante situaciones de emergencia.



Evelyn Salgado reconoció el papel fundamental que desempeñan las y los bomberos, no solo en la atención a los incendios forestales, sino también en contingencias mayores como los huracanes Otis, John y Erick, donde su intervención oportuna y compromiso lograron evitar muchas pérdidas humanas.



Durante el evento, acompañada del secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, la gobernadora hizo entrega de reconocimientos y menciones honoríficas a hombres y mujeres por su trayectoria, disciplina y desempeño durante las emergencias más recientes.



Salgado Pineda reiteró que su administración mantendrá el respaldo firme a este cuerpo de emergencia, asegurando que su labor jamás pasará desapercibida para su gobierno y seguirá reflejando su respaldo en los recursos.



“Ustedes, sin pensarlo, anteponen su integridad física por la del pueblo; incluso hay quienes han dado su propia vida para salvar a los demás. Son nuestros héroes y nuestras heroínas, y siempre contarán con este gobierno”, resaltó Salgado Pineda.