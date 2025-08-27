Reciben 16 empresas tequileras certificación “Hecho en México” de la Secretaría de Economía

Hecho en México es una certificación que emite la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

Un total de 16 empresas tequileras recibieron del gobierno federal la marca de certificación “Hecho en México”, que avala la calidad, el origen nacional y su compromiso con la sostenibilidad.



El presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha, indicó que con el distintivo obtenido por 16 casas tequileras, serán 85 marcas las que podrán hacer uso de la marca de certificación misma que, añadió, es sinónimo de calidad, respaldada por el talento, la creatividad, el talento y la innovación de los productores.



“En el Consejo Regulador del Tequila coincidimos, como aliados de la Secretaría de Economía, en la visión de destacar que este es el momento de mostrarle al mundo entero que lo hecho en nuestra tierra por manos mexicanas, está hecho con gran pasión y máxima excelencia”, subrayó López Rocha.



Por su parte, el titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento del sector Energético de la Secretaría de Economía, Alberto Uribe Camacho, refirió que en el contexto geopolítico que se vive, y frente al déficit que el país tiene en la balanza comercial con Asia, “hay que apostar mucho más a las cadenas de valor y a las empresas nacionales”.



“Cuando hablamos de Hecho en México, hablamos de contenido nacional, hablamos de la manufactura nacional que siempre ha llevado en alto a México y el CRT como órgano regulador, ha permitido que la industria crezca, se fortalezca y que además sea competitiva en un nivel de exportación sumamente importante”, enfatizó el funcionario federal.



Añadió que Hecho en México es una certificación que emite la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y la proyección tanto de esa dependencia como del CRT, es que las 200 empresas productoras de Tequila obtengan el mencionado distintivo.