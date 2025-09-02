David Monreal logra saneamiento financiero de Zacatecas

-En cuatro años, el Gobierno del Estado ha pagado más de 3 mil mdp de la deuda pública heredada: Secretaria de Finanzas

En cuatro años de Gobierno, uno de los principales logros del mandatario David Monreal Ávila es el saneamiento de las finanzas estatales, toda vez que la actual administración ha pagado 3084 millones de pesos, entre intereses y pago a capital, de la deuda pública heredada, informó Ruth Angélica Contreras Rodríguez, secretaria de Finanzas.



A pesar de haber recibido un estado con un desfalco financiero, de enero a julio del actual ejercicio fiscal se han pagado 500 millones de deudas, de los cuales 393 fueron de intereses, ello, sin contratar un peso de deuda, explicó la Secretaria.



En el marco del 4to Informe de Gobierno: “Resultados con Seguridad”, la encargada del manejo de las finanzas estatales indicó que, derivado de la visión del Gobernador David Monreal Ávila de trabajar con una sólida política de disciplina financiera y priorizar el gasto en acciones como el pago de la nómina educativa, apoyos sociales y la modernización de la red carretera, se ha frenado el endeudamiento a largo plazo y se ha podido avanzar en la reducción del pasivo.



Explicó que la “deuda pública heredada” por los dos gobiernos anteriores oscilaba entre los 7318 millones de pesos y los 8334 millones de pesos; esa, agregó, fue una realidad que se enfrentó al inicio de la actual administración, pero gracias a las gestiones del mandatario estatal, hoy Zacatecas tiene finanzas sanas.



Como resultado del eficiente manejo de las finanzas, las agencias calificadoras HR Ratings y Fitch Ratings ratificaron la solidez financiera de Zacatecas y mejoraron su perspectiva, confirmando así que la disciplina, la austeridad y la responsabilidad son el sello del Gobierno de David Monreal Ávila, puntualizó.